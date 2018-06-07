思覺失調症 及早發現復原效果好

（中央社記者吳哲豪南投7日電）小燈泡案件震驚社會，殺人的王男被診斷出有思覺失調症，醫師指出，思覺失調症指的是思考以及知覺失調的一種腦部疾病，病因為腦內傳導物質等失調，不過及早發現，復原效果會更好。

衛生福利部立南投醫院身心科（ 精神科）醫師陳恆生今天指出，以往思覺失調症都會被誤以為是人格分裂，社會的刻板印象經常使病患受到異樣眼光，衛福部已經在2014年正名為思覺失調症，也就是一種思考及知覺失調的腦部疾病。

陳恆生說，目前醫界普遍認為思覺失調症是腦內神經傳導物質像是多巴胺或血清素等失調，進一步造成大腦萎縮影響功能，表現出來的症狀則有幻覺和妄想。