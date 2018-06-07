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涼夏好食！北市綠竹筍產季登場　達人說挑這形狀才好吃

記者陳致宇／台北報導2018/06/07 11:53
▲台北市產業局聚集 9 區農會，宣布推出「饗宴趣 x 買筍趣 x 採筍趣」系列活動，並規畫「一日農夫」生態體驗。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）
▲台北市產業局聚集 9 區農會，宣布推出「饗宴趣 x 買筍趣 x 採筍趣」系列活動，並規畫「一日農夫」生態體驗。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

夏天是綠竹筍盛產季節，台北市也是國內知名產區之一。台北市產業局今（ 7 ）日聚集 9 區農會，宣布推出「饗宴趣 x 買筍趣 x 採筍趣」系列活動，並規畫一日農夫生態體驗，還找來達人教大家如何挑選及烹煮好吃的綠竹筍。

台北市產業局長林崇傑表示，今( 2018 )年綠竹筍季規畫三大好康活動， 6 月 22 日舉辦木柵綠竹筍饗宴趣，於現場烹調出各式菜餚，可品嚐木柵區綠竹筍的鮮嫩風味； 6 月 9 日至 8 月 26 日每周六、日，在花博農民市集買筍趣，所有綠竹筍都是當天現採，絕對新鮮好吃。

6 月至 8 月台北市北投、士林、南港、景美及木柵區農會則將推出 30 梯次的綠竹筍園「一日農夫」生態體驗，活動費用每人 400 元起，包含採筍體驗、竹林生態導覽、筍子料理 Diy 等，即日起採電話預約報名。

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▲綠竹筍外觀要選擇牛角形狀、色澤金黃色，拿起來重量感覺扎實、沒有中空才好吃。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

至於要如何挑選好吃的綠竹筍，木柵區農會副班長黃勢棠表示，外觀要選擇牛角形狀、色澤金黃色，底部要大且呈現白色，才是新鮮摘採的綠竹筍，最重要的是綠竹筍尖端不能是青綠色，拿起來重量感覺扎實、沒有中空，這樣的綠竹筍一定好吃。

黃勢棠也教大家，綠竹筍買回家要盡快處理，洗乾淨後可以用電鍋蒸熟，或是放入鍋中加水淹過竹筍，直接以瓦斯爐煮 20 分鐘再放涼，這樣就可以保存 1 個禮拜，不會影響味道及口感。

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