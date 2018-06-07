涼夏好食！北市綠竹筍產季登場　達人說挑這形狀才好吃

夏天是綠竹筍盛產季節，台北市也是國內知名產區之一。台北市產業局今（ 7 ）日聚集 9 區農會，宣布推出「饗宴趣 x 買筍趣 x 採筍趣」系列活動，並規畫一日農夫生態體驗，還找來達人教大家如何挑選及烹煮好吃的綠竹筍。

台北市產業局長林崇傑表示，今( 2018 )年綠竹筍季規畫三大好康活動， 6 月 22 日舉辦木柵綠竹筍饗宴趣，於現場烹調出各式菜餚，可品嚐木柵區綠竹筍的鮮嫩風味； 6 月 9 日至 8 月 26 日每周六、日，在花博農民市集買筍趣，所有綠竹筍都是當天現採，絕對新鮮好吃。