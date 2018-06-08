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工業富聯FII陸上市飆漲停　鴻海壓低回落

記者許家禎／台北報導2018/06/08 10:11
▲鴻海旗下富士康工業互聯網（簡稱工業富聯，FII）於上交所上市交易，開盤飆漲停，漲幅達44%。圖為富士康工業互聯網董事長陳永正。（圖／翻攝自上證路演中心 ）
▲鴻海旗下富士康工業互聯網（簡稱工業富聯，FII）於上交所上市交易，開盤飆漲停，漲幅達44%。圖為富士康工業互聯網董事長陳永正。（圖／翻攝自上證路演中心 ）

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）今（8）日其A股股票於上交所上市交易，股票簡稱「工業富聯」，證券代碼為601138.SH，鴻海持股比例約84.8%。工業富聯今日開盤後跳空漲停，漲幅達44%。至於鴻海開高後卻壓回，早盤跌1.3元，來到89.9元，跌幅1.43%。

日前陸媒報導，有分析師預計，工業富聯上市後，目標估值區間為2018年本益比16到20倍，目標價區間為人民幣13.6至17元。且照近期在大陸上市被炒熱的藥明康德曾連續出現15個漲停板、股價突破百元，因此不排除工業富聯可能也有此表現。

而在大陸A股上市的工業富聯今日開盤後跳空漲停，漲幅達44%，來到人民幣19.83元。至於鴻海股價昨日站回90元以上之後，今日開高後壓低拉回，早盤跌1.3元，來到89.9元，跌幅1.43%。

工業富聯發行價格為人民幣13.77元，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元）。工業富聯日前預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，年增約0.6%至4.5%。

工業富聯（FII）於今年2月1日申請A股上市，3月8日大陸證監會通過工業富聯股票IPO，相較一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，工業富聯只花了36天就審查通過，當時陸媒紛紛以「光速」、「保送」等字眼來形容，也創下陸股有史以來上市速度最快紀錄。

 

關鍵字鴻海工業富聯fii上交所上市漲停
控管風險　雙贏彩貳獎獎金結構調整董事改選登場　吳東亮籲股東支持

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