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娛樂

只差5秒！吳彥祖愛車遭惡徒狠砸　他怒PO影片緝凶

娛樂中心／綜合報導2018/06/12 10:17
▲港星吳彥祖是演藝圈公認的男神。（圖／翻攝吳彥祖IG , 2018.06.12）
▲港星吳彥祖是演藝圈公認的男神。（圖／翻攝吳彥祖IG , 2018.06.12）

43歲香港男神吳彥祖2010年與名模Lisa S.結婚，兩人育有一名5歲女兒，家庭生活幸福，他在大銀幕耕耘許久，正邪角色都演過，沒想到日前在街上竟遇到囂張惡徒，他的愛車不但被砸，車內物品還被竊走，驚悚的是僅差5秒吳彥祖就會與惡徒正面對決，相當驚險。


▲吳彥祖的愛車光天化日下遭惡徒砸壞。（圖／翻攝吳彥祖IG , 2018.06.12）

吳彥祖11日在IG上傳一段影片，附文說明影片拍攝地在舊金山的Guerrero和Liberty街角，他的愛車停在畫面最左方一台紅色車子前方，這時有位男子在他車旁左右張望，接著光天化日之下打破他的後車玻璃，隨即提了2個袋子離去，當時他和友人正好拐過街角，就差5秒的時間就會撞見男子，吳彥祖氣憤地表示，如果再快個5秒鐘他就可以逮到對方，並給男子一些教訓。


▲吳彥祖和友人（綠色箭頭處）僅差5秒就會和歹徒（紅色箭頭處）正面衝突。（圖／翻攝吳彥祖IG , 2018.06.12）

為了將惡徒繩之以法，吳彥祖將影片PO網，並呼籲網友如果看到畫面中男子開的綠色轎車，請拍照上傳給他，他也感謝熱心提供錄影畫面的鄰居，網友在看到影片後也為吳彥祖捏把冷汗，並勸他在不知道對方有沒有帶武器的情況下，最好不要與之正面衝突。

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