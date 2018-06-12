AV女神12分無碼片外流「爆哭」　驚見男伴玩到軟掉

成人影集片商「蚊香社（PRESTIGE）」日前遭駭客破解後，高達100部的無碼影片全外流，除了嶋野遥香的34分鐘母帶被看光，女神彩美旬果也確定遭殃，雖然影片中沒露出私密部位，但事情似乎影響她心情，今（12）日就在twitter發文，表示難過的哭了4小時。
在嶋野遥香的34分鐘的無碼影片外流後，近日彩美旬果的12分鐘側拍影片也在網路瘋傳，畫面中還驚見男優「軟掉」模樣；雖然她私密處沒被拍到，其他部位仍被看光光。而在影片外流後，彩美旬果也於Twitter跟IG發文，表示難過的哭了4小時，好險今天休假，朋友也紛紛打電話給予安慰，才成功擺脫不開心。
▲彩美旬果發文透露哭了4小時。（圖／彩美旬果twitter、IG , 2018.6.12）
AV達人「一劍浣春秋」也發文表示，他覺得彩美旬果特別提到「不是攝影讓我傷心」，所以發文跟影片外流脫不了關係，還說，事情鬧這麼大，雖然片商沒進一步動作，但經紀公司和女優都非常關注接下來的發展，更表示：「很多人對日本成人片施打馬賽克不以為然，但那不僅是法律的規定、也是很多女優心中的最後一道防線，有女優會因此崩潰是可以理解的事，大家爽歸爽，可以的話就不用嘲諷女優了。」話說完，他也希望彩美旬果能儘速走出傷痛，畢竟日子還是要過。