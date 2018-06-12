AV女神12分無碼片外流「爆哭」　驚見男伴玩到軟掉

成人影集片商「蚊香社（PRESTIGE）」日前遭駭客破解後，高達100部的無碼影片全外流，除了嶋野遥香的34分鐘母帶被看光，女神彩美旬果也確定遭殃，雖然影片中沒露出私密部位，但事情似乎影響她心情，今（12）日就在twitter發文，表示難過的哭了4小時。

在嶋野遥香的34分鐘的無碼影片外流後，近日彩美旬果的12分鐘側拍影片也在網路瘋傳，畫面中還驚見男優「軟掉」模樣；雖然她私密處沒被拍到，其他部位仍被看光光。而在影片外流後，彩美旬果也於Twitter跟IG發文，表示難過的哭了4小時，好險今天休假，朋友也紛紛打電話給予安慰，才成功擺脫不開心。