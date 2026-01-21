我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉則表示「遺憾」。對此，國民黨籍的桃園市議員詹江村認為，總統賴清德傾全黨資源力挺林俊憲，但台南人還是支持陳亭妃，要教訓民進黨。詹江村昨發文指出，賴清德雖然舉全民進黨資源，力挺林俊憲，但還是打不贏拒簽清廉保證書的陳亭妃。如果連台南人都寧願支持不簽清廉保證書的陳亭妃，也要教訓民進黨、教訓賴清德，不知道賴清德哪裡來的勇氣，敢拒絕出席立法院彈劾公聽會？詹江村續指，如果連台南人，都想教訓民進黨，不知道賴清德哪來的底氣，可以繼續跟全國民意對著幹？該文也引大批網友留言表示：「他就是敢」、「感覺最可怕就那個邱」、「簽了也是白簽」、「有簽很重要？簽了但沒執行遵守的一堆」、「你對台南人太有信心啦」等。