金州勇士剛找回節奏，卻在一瞬間被打回現實。前鋒巴特勒（Jimmy Butler）第三節嚴重受傷倒地，確定賽季報銷，不只終結了勇士近期4連勝的上升氣勢，也幾乎宣告球隊本季與未來兩年的爭冠藍圖全面崩解。站在場邊的柯瑞（Stephen Curry），第一時間就明白，這不只是一場勝利被蓋過，而是一個時代被關上了門。距離第三節結束還剩7分41秒，巴特勒躍起試圖接應波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的傳球。落地時，熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）向後撞上了他的下半身，導致巴特勒作為支撐腳的右腿發生了令人怵目驚心的彎折。球從他手中滑落，巴特勒痛苦地倒地，緊抓著右膝。全場陷入死寂。柯瑞（Stephen Curry）賽後回憶道：「那是你以前沒見過的畫面，通常你會預期他能自己站起來，即便無法打完比賽，至少也能自己跳著回板凳席。但我只能告訴他慢慢來，在那一刻弄清楚自己需要什麼。」這一次，這位以強硬著稱的硬漢沒能自己站起來。他在希爾德（Buddy Hield）與裴頓二世（Gary Payton II）的攙扶下，一瘸一拐地離開了球場，留給身後隊友的是一片未知的深淵。對於這支本季飽受傷病困擾的球隊來說，失去巴特勒是致命的。柯瑞因股四頭肌和腳踝傷勢缺席過數場比賽，格林（Draymond Green）日前也因右腳踝扭傷缺陣。雖然勇士證明了他們可以在三巨頭缺席其中一兩人的情況下贏球，但若要長期失去這位「球隊第二核心」，挑戰將完全不同。本季至今，巴特勒場均貢獻20.1分、5.6籃板與4.9助攻，投籃命中率51.9%，三分命中率更達到了38.1%。他是球隊的出賽時間王、第二得分手、第二助攻手與籃板手，更是罰球線上的穩定力量（86.2%）。「他是我們的靠山，」柯瑞說道，「無論是需要得分、組織防守還是發動攻勢，他總能應對當下的需求。他是那種能讓你一回合接一回合把球交給他的球員。」隨著庫明加（Jonathan Kuminga）已經一個月未曾出賽，勇士的側翼深度本就捉襟見肘。穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基以及波斯特（Quinten Post）、理查德（Will Richard）等年輕小將雖然展現了潛力，但要他們每晚穩定地填補一位全明星等級球員的空缺，顯然是不切實際的期待。如今，巴特勒將長期缺陣，意味著37歲的柯瑞必須再次開啟「超人模式」才能讓勇士在競爭激烈的西區生存，這不僅會透支他的體能，更可能增加受傷風險，形成惡性循環。這殘酷的一夜提醒了所有人，在這項運動中，希望與絕望往往只有一個落地的距離。