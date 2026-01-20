隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，聯盟各隊的補強與拋售計畫已進入白熱化階段。根據預測平台Polymarket最新的交易機率數據顯示，金州勇士隊（Golden State Warriors）的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被交易的機率已飆升至90%，成為市場公認最可能換穿球衣的球員；相較之下，洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）的交易可能性則大幅下修至37%。

庫明加交易機率飆升　與勇士分道揚鑣在即？

在本次公開的交易預測名單中，庫明加（Jonathan Kuminga）以90%的極高機率高居榜首，且在過去一段時間內機率增幅高達39%。這項數據反映了市場對其留隊意願的高度質疑，特別是近期傳出勇士、獨行俠與爵士正醞釀三方交易，試圖將其送走以換取側翼與中鋒戰力。

另一位處於交易暴風眼的則是國王隊的艾利斯（Keon Ellis），其交易機率也從先前的低點攀升至71%。

▲洛杉磯湖人傳出有意將手中的2032年首輪籤拆分，以獲取更多籌碼爭奪勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）或鵜鶘大鎖瓊斯（Herb Jones），為唐西奇與詹皇尋找防守幫手。（圖／美聯社／達志影像）
▲在本次公開的交易預測名單中，庫明加（Jonathan Kuminga）以90%的極高機率高居榜首。（圖／美聯社／達志影像）
大牌球星動向　戴維斯、字母哥留隊機率高

儘管球季中不乏針對超級巨星的流言，但數據顯示實際成行的難度極高。達拉斯獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）目前交易機率僅為37%，且呈現下滑趨勢。而先前傳出可能尋求改變的密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），目前的交易機率也僅維持在 22%。

此外，近期場外爭議不斷的灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant），其交易機率為48%，處於正負「50-50」的拉鋸邊緣。

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）近期手部受傷，已連續數場未將其列入出賽名單。今（14）日ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料指出，戴維斯極有可能接受手部手術，預估將缺陣數個月，過此說法馬上被戴維斯本人駁斥，更是直呼「謊言！」似乎是相當不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）目前交易機率僅為37%，且呈現下滑趨勢。（圖／美聯社／達志影像）
重建球隊資產　爵士和黃蜂進可攻退可守

在重建球隊方面，猶他爵士隊的馬爾卡寧（Lauri Markkanen）雖然一直是各隊覬覦的對象，但僅被看好19%機率被交易。而夏洛特黃蜂隊主控波爾（LaMelo Ball）則8%的極低機率墊底，顯示黃蜂隊目前仍傾向將其視為球隊未來的長期支柱。

▲外界原以為本季戰績低迷的猶他爵士將在交易市場「開門大拍賣」，包括明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）都可能被擺上架。然而最新消息指出，爵士的態度已徹底反轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲在重建球隊方面，猶他爵士隊的馬爾卡寧（Lauri Markkanen）雖然一直是各隊覬覦的對象，但目前交易機率僅19%。（圖／美聯社／達志影像）
Polymarket預測：本賽季哪些NBA球員會被交易？

根據截至 2026年1月19日的網站預測數據，庫明加（Jonathan Kuminga）被交易的機率最高：

球員名稱 交易機率
Jonathan Kuminga 90%
Keon Ellis 71%
Ja Morant 48%
Anthony Davis 37%
Domantas Sabonis 27%
Giannis Antetokounmpo 22%
Lauri Markkanen 19%
LaMelo Ball 8%

