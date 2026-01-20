隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，聯盟各隊的補強與拋售計畫已進入白熱化階段。根據預測平台Polymarket最新的交易機率數據顯示，金州勇士隊（Golden State Warriors）的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被交易的機率已飆升至90%，成為市場公認最可能換穿球衣的球員；相較之下，洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）的交易可能性則大幅下修至37%。
庫明加交易機率飆升 與勇士分道揚鑣在即？
在本次公開的交易預測名單中，庫明加（Jonathan Kuminga）以90%的極高機率高居榜首，且在過去一段時間內機率增幅高達39%。這項數據反映了市場對其留隊意願的高度質疑，特別是近期傳出勇士、獨行俠與爵士正醞釀三方交易，試圖將其送走以換取側翼與中鋒戰力。
另一位處於交易暴風眼的則是國王隊的艾利斯（Keon Ellis），其交易機率也從先前的低點攀升至71%。
大牌球星動向 戴維斯、字母哥留隊機率高
儘管球季中不乏針對超級巨星的流言，但數據顯示實際成行的難度極高。達拉斯獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）目前交易機率僅為37%，且呈現下滑趨勢。而先前傳出可能尋求改變的密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），目前的交易機率也僅維持在 22%。
此外，近期場外爭議不斷的灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant），其交易機率為48%，處於正負「50-50」的拉鋸邊緣。
重建球隊資產 爵士和黃蜂進可攻退可守
在重建球隊方面，猶他爵士隊的馬爾卡寧（Lauri Markkanen）雖然一直是各隊覬覦的對象，但僅被看好19%機率被交易。而夏洛特黃蜂隊主控波爾（LaMelo Ball）則8%的極低機率墊底，顯示黃蜂隊目前仍傾向將其視為球隊未來的長期支柱。
Polymarket預測：本賽季哪些NBA球員會被交易？
根據截至 2026年1月19日的網站預測數據，庫明加（Jonathan Kuminga）被交易的機率最高：
|球員名稱
|交易機率
|Jonathan Kuminga
|90%
|Keon Ellis
|71%
|Ja Morant
|48%
|Anthony Davis
|37%
|Domantas Sabonis
|27%
|Giannis Antetokounmpo
|22%
|Lauri Markkanen
|19%
|LaMelo Ball
|8%