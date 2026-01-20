勇士球團也隨即證實已安排核磁共振（MRI）檢查，結果在台灣時間週三出爐。勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）賽後表示：「你永遠不想看到這種事，尤其是發生在像他這樣堅韌的球員身上。」此外，他也透露巴特勒在倒地後甚至還想罰球，「他那時候還在講笑話。」

金州勇士今（20）日在主場大通中心（Chase Center以 135：112 輕取邁阿密熱火，喜迎4連勝。然而，這場勝利卻蒙上了一層沉重的陰影。勇士二當家「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第3節因右膝受傷提前退場，多位醫學專家初步判定恐傷及前十字韌帶（ACL）。意外發生在第3節剩餘7分多鐘時，巴特勒在與熱火球員爭搶球權時，下落過程意外扭傷膝蓋。他隨即痛苦地摀住傷處倒地哀嚎，總教練科爾（Steve Kerr）第一時間喊出暫停。由於畫面衝擊力太大，勇士隊新秀波斯特（Quint Post）當場摀住腦袋轉身離開，不忍直視隊友受傷的慘狀。即便傷勢嚴重，性格頑強的巴特勒在倒地時仍擠出令人心酸的笑容，甚至在被攙扶離開前還向隊友開玩笑說想「堅持罰球」。最終，巴特勒在隊友庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）的攙扶下緩步退場，且右腳已完全無法負重。針對巴特勒的受傷瞬間，多位醫學專家在社群平台上表達了強烈擔憂：巴特勒在2018年有過右膝半月板撕裂，2024也有內側副韌帶扭傷的病史，這次受傷是否會波及舊傷處，仍需等待台灣時間周三公布的MRI報告。此役柯瑞出賽 28 分鐘，貢獻 19 分、11 助攻的雙十表現。賽後談及老戰友，柯瑞感性表示：「你永遠不想看到這種事，尤其是發生在像他這樣堅韌的球員身上。我們全隊都在為他祈禱，希望能有好的掃描結果。」柯瑞進一步透露他在倒地後還是想完成罰球：「說起來有點好笑，他倒在地上的時候還在講笑話。」巴特勒在傷退前手感極佳，僅上場 21 分鐘就 11 投 6 中，高效拿下 17 分、3 籃板與 4 助攻。若這位場均 20+5+4 的「二把手」長期缺陣，勇士本季爭冠的藍圖恐將面臨大洗牌。