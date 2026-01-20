我是廣告 請繼續往下閱讀

醫學專家表示：「我們在影片中看過一些看起來非常駭人的過度伸展傷勢，最後診斷僅是需休養幾週的骨挫傷（Bone Bruise）；但有些動作看起來非常輕微的受傷，最終結果卻是讓人心碎的ACL撕裂。」

金州勇士隊今（20）日在主場大通中心（Chase Center）對陣邁阿密熱火，比賽進行至第3節時發生震撼全場的意外。勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在一次切入時突然痛苦摀住膝蓋、倒地哀嚎。隨後勇士官方就確定，巴特勒本場比賽確定缺席。針對巴特勒受傷的當下，舊金山加州大學（UCSF）骨科教授兼醫學專家Nirav Pandya在社交平台上發文指出，膝蓋受傷的嚴重性往往具備高度欺騙性。如果是ACL撕裂意味著巴特勒需要進行9到12個月的漫長復健，本季確定報銷。Pandya醫師強調，巴特勒後續必須通過物理檢查、X光與核磁共振（MRI）這三道標準流程，才能確定結構是否受損。他提醒球迷，在MRI結果出爐前，一切關於傷停時間的預測都還太早。根據勇士隨隊記者Anthony Slater 報導，巴特勒在受傷後完全無法用右腳負重。場上畫面顯示，巴特勒受傷倒地後露出極度痛苦的神情，總教練科爾（Steve Kerr）隨即喊出暫停。最後巴特勒是在隊友庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）的左右攙扶下，才得以緩步離開球場，勇士官方隨即也宣佈巴特勒本場確定不會回歸。本賽季巴特勒代表勇士出賽37場，繳出場均20.1分、5.6籃板與4.9助攻的全面數據，三分命中率更高達38.1%，是陣中僅次於柯瑞（Stephen Curry）的第二核心。醫學專家的示警對勇士而言無疑是巨大打擊，若士官長因重傷長期缺陣，勇士本季爭冠的藍圖恐面臨重組。