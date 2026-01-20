然而，湖人當家球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）賽後並未選擇粉飾太平，而是直接向更衣室點出隱憂，強調若不正視問題，風險仍將持續累積。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲整季至今，對手對湖人的三分球命中率仍高達37%，即便進攻效率出色，41場比賽過後，淨效率僅為正0.4，顯示攻守平衡仍相當脆弱。（圖／美聯社／達志影像）

整季至今，對手對湖人的三分球命中率仍高達37%，即便進攻效率出色，41場比賽過後，淨效率僅為正0.4，顯示攻守平衡仍相當脆弱

NBA

例行賽進入賽季中段，洛杉磯湖人在一度近6戰吞下5敗後，終於止跌回穩，主場擊敗多倫多暴龍，將NBA美國職籃（National Basketball Association）戰績推進至25勝16敗。唐西奇坦言，湖人目前的戰績並不算差，但以球隊實力而言，原本可以做得更好。他指出，多場比賽是在關鍵時刻失守，才讓勝利溜走。對此，他給出明確方向，要求全隊以近期對亞特蘭大老鷹與暴龍的表現作為範本。對比先前對沙加緬度國王時，被對手三分球命中率壓過6成，湖人在擊敗老鷹與暴龍的比賽中，成功將對手三分命中率壓低至25%以下。對於一支防守並非強項的球隊而言，這樣的外線壓制，替本就火力充沛的進攻端爭取到足夠容錯空間。不過，湖人並未徹底解決問題。。湖人也一度成為西區前6名中，唯一淨效率為負值的球隊。總教練JJ雷迪克（JJ Redick）賽後指出，這場勝利中，湖人成功將暴龍得分壓制在93分，儘管助攻失誤比並不理想，仍能穩定拉開差距。其中，中鋒迪安卓．艾頓（Deandre Ayton）的表現成為轉捩點。他全場拿下25分，投籃零失手，並在禁區有效完成空接與近框終結，替擁有多名頂級傳球手的湖人，提供最直接、最穩定的進攻出口。