中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團南下影響台灣，周三、周四（1月21日至1月22日）全台氣溫明顯偏低，大台北、宜蘭白天僅13至14度，夜晚台南以北、宜花下探10至12度，局部恐剩8至10度，且北部、宜蘭要慎防大雨，高山也有雪機率，周末（1月24日至1月25日）才會逐漸回暖。
今天天氣：周三晚上氣溫最低 苗栗以北恐剩8度
1月21日今天天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部整天偏冷，西半部、宜蘭夜晚低溫只有11至13度，苗栗以北局部地區8至10度，花東15至16度，北部、宜蘭高溫13至14度，花東18至19度，中南部20至21度。
天氣方面，環境水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北有短暫雨，東半部有局部短暫雨，竹苗、東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：北部、宜蘭仍有大雨 氣溫還是很冷
1月22日明天的天氣，氣象署說明，氣溫和今天類似，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北有短暫雨，東半部有局部短暫雨，竹苗、東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。
一周天氣：周末放晴回暖 下周還有鋒面、冷空氣
氣象署提醒，周五清晨（1月23日）依舊寒冷，全台低溫持續，白天冷氣團稍微減弱，北部、東半部白天高溫來到18至20度，中南部22度，不過整體感受還是涼冷；周末兩天正式回暖，但清晨還是偏冷，中部以北、宜蘭低溫10至15度，南部14至16度，白天高溫在北部及東半部20至22度，中南部24至25度。
下周一（1月26日）偏東風影響，水氣更加減少，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，下周二（1月27日）鋒面通過及東北季風增強，下周三、下周四（1月28日至1月29日）東北季風影響，各地天氣逐漸轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、環境部
