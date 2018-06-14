NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

「吸管喝咖啡」一照神打臉　林靜儀：用5根也沒人有意見

編輯中心／綜合報導2018/06/14 17:09
▲有網友貼出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，她今（ 14 ）日出面解釋「外帶你用 5 根吸管也沒人有意見」，言論再度引發爭議。（圖／取自林靜儀臉書）
▲有網友貼出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，她今（ 14 ）日出面解釋「外帶你用 5 根吸管也沒人有意見」，言論再度引發爭議。（圖／取自林靜儀臉書）

民進黨立委林靜儀在臉書 po 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺「限制塑膠吸管政策」引發爭議，隨後再度發文表示，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都「用湯匙喝珍奶」，不過卻有網友貼出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，她今（ 14 ）日出面解釋「外帶你用 5 根吸管也沒人有意見」，言論再度引發爭議。

環保署預告「明（ 2019 ）年 7 月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心與連鎖速食店等 4 大類業者，將限用一次性塑膠吸管」草案後，吸管話題不斷延燒，不少民眾認為此政策帶來諸多不便。綠委林靜儀出面護航限塑政策，卻被網友翻出她在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉。對此，林靜儀連忙出面反擊「我不知道為什麼他們沒注意我有自帶保溫杯，我不一定有時間自己裝飲料或請別人幫我裝茶」，說是有人遞飲料給她。

林靜儀接著解釋，「少一根是一根，能不用就不用」，並非叫大家完全不能使用，不滿外界扭曲政策的原意，指稱該政策並無規範「外帶」的部分，且說「民眾手搖杯，你要用一根吸管喝、五根吸管喝，不會有人有意見！」

林靜儀強調這次環保署談的是全球企業社會責任，企業要賺錢，相對要付出環保永續責任，此外網友做人身攻擊、媒體扭曲其說法，對環保一點幫助都沒有。網友們則紛紛表示「你說的不是廢話嗎？你告訴我誰用吸管喝熱珍奶？」「少廢話，多做事」、「環保很好，大家都同意，重點配套措施是什麼？」「別再解釋了啦，好煩」。


▲林靜儀在會議中使用吸管喝飲料的照片打臉。（圖／NOWnews資料照）

關鍵字林靜儀綠營立委吸管限塑政策珍珠奶茶湯匙
鄭文燦：桃園年輕人才讓蝦皮變龍蝦美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan