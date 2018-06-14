「吸管喝咖啡」一照神打臉　林靜儀：用5根也沒人有意見

民進黨立委林靜儀在臉書 po 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺「限制塑膠吸管政策」引發爭議，隨後再度發文表示，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都「用湯匙喝珍奶」，不過卻有網友貼出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，她今（ 14 ）日出面解釋「外帶你用 5 根吸管也沒人有意見」，言論再度引發爭議。

環保署預告「明（ 2019 ）年 7 月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心與連鎖速食店等 4 大類業者，將限用一次性塑膠吸管」草案後，吸管話題不斷延燒，不少民眾認為此政策帶來諸多不便。綠委林靜儀出面護航限塑政策，卻被網友翻出她在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉。對此，林靜儀連忙出面反擊「我不知道為什麼他們沒注意我有自帶保溫杯，我不一定有時間自己裝飲料或請別人幫我裝茶」，說是有人遞飲料給她。

林靜儀接著解釋，「少一根是一根，能不用就不用」，並非叫大家完全不能使用，不滿外界扭曲政策的原意，指稱該政策並無規範「外帶」的部分，且說「民眾手搖杯，你要用一根吸管喝、五根吸管喝，不會有人有意見！」

林靜儀強調這次環保署談的是全球企業社會責任，企業要賺錢，相對要付出環保永續責任，此外網友做人身攻擊、媒體扭曲其說法，對環保一點幫助都沒有。網友們則紛紛表示「你說的不是廢話嗎？你告訴我誰用吸管喝熱珍奶？」「少廢話，多做事」、「環保很好，大家都同意，重點配套措施是什麼？」「別再解釋了啦，好煩」。



▲林靜儀在會議中使用吸管喝飲料的照片打臉。（圖／NOWnews資料照）