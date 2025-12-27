氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（27）日冷氣團最強時期已過，但北部、東半部保持濕冷，仍舊有局部短暫雨，明日冷氣團減弱，氣溫略升。下週三（31日）跨年東北季風增強，下週四（1日）元旦新一波冷空氣南下，有機會成為2026年首波冷氣團。
冷氣團最強時間已過！今北台灣仍濕冷、合歡山有望下雪
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升；截至5：02，本島縣市平地最低氣溫依序為，新竹關西鎮12.1度，新北石門區12.2度，宜蘭五結鄉12.4度。各地區平地最低氣溫約在12至14度。
吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖。
今日中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，亦應注意。3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。
跨年北部又轉雨、元旦冷空氣南下！2026首波冷氣團可能報到
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（28）日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。
最新模式模擬顯示，下週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五（2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。
⚠️低溫特報
影響時間：27日晨至上午
黃色燈號（寒冷，10度以下氣溫）：金門縣。
⚠️陸上強風特報
影響時間：27日晨至28日晚上
黃色燈號：苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
