多名ESPN內部人士近日指出，若勇士真要以強森．庫明加（Jonathan Kuminga）為核心推動等級更高的交易案，老將卓雷蒙．格林（Draymond Green）幾乎勢必被納入包裹之中，才能完成薪資與戰力層面的配平。

金州勇士是否執行「重磅交易」再度成在NBA美國職籃（National Basketball Association）盟焦點。在播客節目《The Hoop Collective》中，ESPN記者提姆．麥克馬洪（Tim MacMahon）直言不諱指出，從勇士現有名單與薪資結構來看，若要完成「出其不意的重磅交易」，格林的合約幾乎是不可或缺的一環。麥克馬洪表示，單靠庫明加的合約金額，無法湊足換回明星等級球員所需的薪資總額，同場來賓布萊恩．溫德霍斯特（Brian Windhorst）則補充，從市場角度來看，庫明加無疑是勇士目前最具吸引力的年輕資產，「如果要設定一個被交易的核心人選，那一定是庫明加。」現年23歲的庫明加，仍被視為勇士體系中最具潛力的前場新星。本季出賽18場、其中13場先發，場均11.8分、6.2籃板、2.6助攻，投籃命中率43.1%，三分球32%，每場上場時間24.8分鐘。他所簽下的2年4680萬美元合約（約新台幣15億元），下季還握有2430萬美元（約新台幣7.8億元）的球隊選項，使他在交易市場上具備高度彈性與吸引力。至於35歲的格林，依舊是勇士場上與休息室的重要領袖，本季場均8分、6籃板、5助攻，出賽25場、每場27分鐘，年薪2580萬美元（約新台幣8.3億元），合約還包含下季2760萬美元（約新台幣8.9億元）的球員選項。無論是薪資規模或經驗值，格林都能成為促成大交易的「關鍵配件」。勇士在聖誕節以126：116擊敗達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks），拉出3連勝，戰績來到16勝15敗，逐漸穩住西區競逐行列。球隊接下來將展開客場之旅，首戰將對上多倫多暴龍。儘管短期內看不到交易立即發生，但麥克馬洪與溫德霍斯特的分析，已清楚點出勇士若要再度「All-in」衝擊冠軍，勢必得在情感與現實之間做出艱難選擇。庫明加象徵未來，格林代表過去與現在，而這筆尚未發生的交易傳聞，正好勾勒出勇士下一步的十字路口。