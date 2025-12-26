美國媒體也分析出四大敗因，點出湖人目前存在的關鍵問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀

1.籃板徹底潰敗 湖人無法結束任何防守回合

2.板凳深度與輪換強度 拉開兩隊真正差距

▲首節火箭就轟下37分、逼出唐西奇4次失誤，一路掌控比賽走向；加上杜蘭特全場開啟「死神模式」、攻傳俱佳，火箭最終以119：96賞給湖人3連敗。（圖／美聯社／達志影像）

3.失誤轉換成致命快攻 第三節徹底宣告勝負

4.罰球數反映對抗層級 湖人身體性全面落後

項目 湖人 火箭 籃板 25 48 進攻籃板 7 17 禁區得分 52 68 失誤轉換得分 11 23 罰球 7/11 15/19



更多 NBA 相關新聞：



NBA／湖人雙槍超爆笑！唐西奇聖誕節致信里夫斯：恭喜成為我鐵粉



NBA／弗拉格首登聖誕大戰！打破「詹皇」兩項紀錄 嘴綠也盛讚



NBA／柯瑞在聖誕大戰「連換3雙球鞋」 致敬艾佛森、科比與湯普森





洛杉磯湖人隊在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰以96：119慘敗休士頓火箭，比賽內容從開賽就呈現一面倒走勢，湖人在攻防兩端都被全面壓制，最終吞下難堪的一敗，火箭此役展現年輕球隊特有的速度、對抗性與侵略性，從比賽一開始就牢牢掌控節奏，最大領先一度來到24分，整場勝率幾乎全程維持在99%以上，讓這場原本被視為聖誕招牌賽事的對決，提早失去懸念。比賽最關鍵的分水嶺，來自籃板球的巨大落差。火箭全場以48：25在籃板數上幾乎「碾壓」湖人，其中進攻籃板更是以17：7取得壓倒性優勢。湖人無法完成卡位、防守回合一再被延長，直接讓比賽失去競爭基礎。艾爾佩倫．申京（Alperen Sengun）單場抓下12個籃板，多個時段甚至與湖人整條陣線的總籃板數相去不遠。火箭藉由二次進攻不斷轉化為輕鬆得分，禁區得分以68：52明顯領先，湖人防線形同虛設。這場比賽再次證明，現代NBA不只靠球星撐場。火箭共有6人得分達雙位數，進攻火力分布平均且節奏流暢；反觀湖人，進攻幾乎完全仰賴盧卡．唐西奇（Luka Doncic）與勒布朗．詹姆斯（LeBron James）兩人撐場。阿門．湯普森（Amen Thompson）繳出26分、7籃板、5助攻的全面數據，成為火箭能量來源；凱文．杜蘭特（Kevin Durant）則以25分、9助攻穩定掌控比賽節奏。湖人板凳輪換上場後，不僅無法縮小分差，反而被火箭持續拉開，關鍵時段板凳正負值合計落後達29分。表面上看，兩隊失誤同為16次，但實際影響天差地遠。火箭將湖人失誤直接轉化為23分快攻得分，湖人卻僅能從火箭失誤中換得11分。唐西奇與詹姆斯合計出現9次失誤，其中多為「活球失誤」，讓火箭得以反擊直搗禁區。下半場開局成為比賽最殘酷的縮影，火箭第三節一波18：5攻勢，直接把原本尚可追趕的10分差距，瞬間擴大到23分。該節火箭投籃命中率超過六成，湖人則陷入單打與低效率出手的惡性循環，整節僅拿22分，勝負就此底定。從罰球數據也能看出比賽基調。火箭全場獲得19次罰球、命中15球，湖人僅有11次站上罰球線、命中7球。火箭主動衝擊禁區、頻繁製造接觸，湖人則多半陷入被動防守。在犯規控制上，火箭也比湖人少4次犯規，既能維持防守強度，又不輕易送分，讓差距在細節中不斷被放大。