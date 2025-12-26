我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰成為湖人警訊。洛杉磯湖人今（26）日在主場以96：119慘敗給休士頓火箭，不僅吞下三連敗，內容更是全面潰散。賽後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）罕見以近乎「點名式」的強硬語氣，公開質疑隊內部分球員的態度與職業精神，直言問題並非戰術，而是球隊內部分人員不願改變。而到底是哪些人？也引起外界熱議，對此前NBA球員麥康茨（Rashad McCants）在社群上發文，要前者直接把話講清楚。賽後記者會上，瑞迪克直言不諱：「今天的關鍵只有兩個字：努力（effort）與執行力（execution）。當我們把這兩件事做好時，我們是支不錯的球隊；但當我們沒做到，我們就是一支爛透了的球隊。而今晚，我們就是後者。」瑞迪克進一步將問題上升到文化層次，語氣明顯帶著怒火：「我常說，一支球隊應該像一個運作良好的有機體，這種狀態其實可以瞬間被改變。但現在的我們，沒有那種文化。這歸根結底是選擇的問題，但太多時候，我們隊裡有些人不願意做出那個選擇，而且一直以來都是那些人不願改變。」瑞迪克更直接指出最讓他無法接受的核心問題：「我們現在根本就不夠在乎。不夠在乎去做那些必要的事，不夠在乎去展現職業精神。我們曾經有過這種精神，但現在沒有。」瑞迪克甚至提前預告，接下來的球隊會議與訓練將不再留情：「我已經告訴球員，週六的訓練會很不舒服，會議也會很不舒服。我不會再用這種方式，過接下來的53場比賽。」Redick的「有些人」說法，也立刻在球員圈掀起回響。前NBA球員麥康茨隨即在社群平台X發文，毫不留情地反嗆：「哎喲餵，你以為這事兒很容易嗎？別找藉口了，坦白承認吧！我們都看得出來問題出在哪裡！」這番話被視為對Redick「不點名但強烈暗示」作風的直接挑戰，也讓湖人更衣室的氣氛問題被攤在檯面上。回到比賽本身，湖人從第二節起就一路落後，下半場始終處於雙位數劣勢，全場籃板數以25：48被火箭徹底輾壓。更雪上加霜的是，後場主力里夫斯（Austin Reaves）再度因小腿傷勢退場，傷情令人擔憂。儘管湖人目前戰績仍為19勝10敗、西區第5，但瑞迪克的發言顯示，教練團已不再滿足於「表面穩定」。他所強調的，並非技術層面，而是一支球隊是否還願意為彼此、為勝利付出代價。