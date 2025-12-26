拉拉維亞（Jake LaRavia）罕見直言，球隊目前存在某種「disconnect（斷線感）」，雖然他自己也難以明確指出問題根源，但相關發言仍引發外界對湖人更衣室狀態的關注

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰於主場Crypto.com Arena以96：119不敵休士頓火箭，苦吞近期三連敗。賽後，前鋒傑克．湖人此役開局節奏鬆散，上半場尚能勉強咬住比分，但第三節過後完全失去比賽主導權，讓火箭一路拉開差距。全場比賽，湖人無論在防守輪轉或進攻流動性上都顯得零散，未能展現應有強度，最終吞下本季第10敗，戰績滑落至19勝10敗，主場成績也降為7勝5敗。傷兵問題持續困擾湖人，包括盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）以及迪安卓．艾頓（Deandre Ayton）皆未能健康上陣，輪換陣容頻繁變動，讓整體磨合更加困難。根據ESPN記者戴夫．麥克梅納明（Dave McMenamin）轉述，拉拉維亞賽後坦承，球隊目前並不只是傷病問題這麼單純。他指出，拉拉維亞此戰上場23分鐘，僅拿下5分、4籃板與1次阻攻，數據並不亮眼，但在里夫斯小腿傷勢再度復發、可能缺陣更長時間的情況下，他被視為短期內必須挺身而出的角色之一。儘管氣氛略顯低迷，湖人核心勒布朗．詹姆斯（LeBron James）日前仍呼籲外界無須過度恐慌，認為這波低潮可能只是漫長賽季中的短暫起伏。不過，連續幾場比賽未達水準，也讓「紫金軍團」勢必得正視場上能量與專注度下滑的問題。湖人接下來將於週日作客迎戰沙加緬度國王隊（Sacramento Kings），能否止住三連敗成為焦點。