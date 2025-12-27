台灣擁有「美食王國」的稱號，一道道美味小吃受到國內外遊客喜愛，但近日有一名外國網友表示，認為台灣食物最難吃，揭露最大問題在於「愛加糖」，還有人點名台灣食物油膩、蔬菜少。針對這番言論，就連來台多年的美國紐約州律師方恩格都認同，尷尬承認嘗試過很多，後來甚至選擇避開夜市美食、開始吃素。
台灣食物被嫌「全世界最難吃」！外國人揭最大敗筆受不了
近日有國外網友在網路論壇「Reddit」上發文，詢問大家哪個國家的食物最難吃？坦言自己到處旅行了一段時間，認為「台灣的食物最難吃」。他提到，雖然台灣也有許多好吃的菜色，但讓他受不了的是，幾乎每道菜都會「放糖」，「我點了像牛肉麵這種普通的菜，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒，幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的。」
此外，留言中也有來台旅行的遊客，表示實際嘗試過台灣食物後感到失望，認為網路上對於台灣食物太過吹捧，食物吃起來油膩、蔬菜又少，「就像樓主說的，他們特別愛吃甜食。說實話，我完全不明白它為什麼這麼紅。」
台灣食物愛放糖又油膩！律師也認了不吃夜市：直接改吃素
對此，來台多年的美國紐約州律師方恩格在臉書有感而發，透露對於該言論感到同意，且來台灣後嘗試過很次，最終選擇避開夜市美食，甚至開始吃素，「我常常說，每個人愛台灣的方式不一樣，我的不包含『美食』。」
對於這番言論部分台灣民眾也感到認同，不過有外國人持不同見解，表示「台灣的美食確實很棒，火鍋和烤肉價格實惠，而且甜度可以自己控制」、「台灣擁有大陸和日本以外最好的中式和日式美食。這兩種菜系都被認為是世界上最好的菜系之一」，只能說每個人對於美食的定義不同，好吃與否還是與個人主觀感受有關。
