台灣食物被嫌「全世界最難吃」！外國人揭最大敗筆受不了

詢問大家哪個國家的食物最難吃？坦言自己到處旅行了一段時間，認為「台灣的食物最難吃」。

雖然台灣也有許多好吃的菜色，但讓他受不了的是，幾乎每道菜都會「放糖」

認為網路上對於台灣食物太過吹捧，食物吃起來油膩、蔬菜又少，「就像樓主說的，他們特別愛吃甜食。說實話，我完全不明白它為什麼這麼紅。」

▲有外國遊客認為「台灣的食物最難吃」，提到最大問題就是幾乎每道菜都會「放糖」。（示意圖／取自Unsplash）

台灣食物愛放糖又油膩！律師也認了不吃夜市：直接改吃素