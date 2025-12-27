我是廣告 請繼續往下閱讀

Nike、adidas強敵崛起！韓國神鞋「EPT」被搶爆：走萬步不累

▲韓國鞋子品牌「EPT（East Pacific Trade）」在台人氣高，甚至吸引民眾搶購。（圖／East Pacific Trade TW臉書）

EPT在紅什麼？連葉舒華、張員瑛愛穿：實穿時尚又耐走

▲EPT鞋款風格主打以復古風格和現代簡約設計為特色，鞋子款式多為運動休閒鞋，近年來憑藉簡約外型與舒適腳感，在時尚潮流圈快速累積人氣。（圖／East Pacific Trade TW臉書）

在於它採用專利四層鞋墊，不論是經典板鞋、德訓鞋、滑板鞋或芭蕾鞋等，都搭配Ortholite四層緩衝鞋墊科技，不只保護腳底，還能有效吸收衝擊，搭配EPT獨有設計美感，外型俐落又百搭

像是南韓人氣女團「i-dle」台灣成員葉舒華、女團IVE成員「人間芭比」張員瑛，私下都曾穿著EPT鞋款拍照

▲南韓女團IVE成員「人間芭比」張員瑛，私底下也曾穿著EPT鞋款拍照。（圖／IG@for_everyoung10）

EPT衝上台灣人氣第3名！一雙鞋真實價格出爐

其中EPT就榮獲第三名寶座，打敗老牌FILA、Converse，以及近幾年最夯的鬼塚虎（Onitsuka Tiger），網路討論度也緊追PUMA

▲EPT鞋款眾多，品牌推出經典板鞋、德訓鞋、滑板鞋和芭蕾鞋等，鞋款色系同樣多元。（圖／East Pacific Trade TW臉書）

EPT正式登陸台灣！不只北部開旗艦店「台中也有限定快閃店」

EPT來台設店後，品牌評價上也屢獲好評，不少顧客實際錢往後，稱讚工作人員服務態度極佳，試穿環境舒適，不少款式也比代購價格便宜