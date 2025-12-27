聞名國際的鞋履品牌不少，其中鞋界霸主Nike、adidas或PUMA等皆在台灣相當火紅，但近期韓國人氣鞋牌「EPT（East Pacific Trade）」正式登陸台灣，而EPT鞋款被評價走萬步也不累，憑藉舒適好走、耐穿好搭等特點席捲時尚圈，加上號稱連南韓人氣女團成員i-dle台灣成員葉舒華、IVE成員張員瑛都愛穿，瞬間成為眾多年輕人愛牌。
Nike、adidas強敵崛起！韓國神鞋「EPT」被搶爆：走萬步不累
有女網友近日在Threads發文，表示最近台中LaLaport開設了韓國人氣鞋履品牌「EPT」快閃活動櫃，對於無法飛到韓國購物的民眾來說相當方便，當下她立馬手刀購入一雙，更透露開幕當下人潮爆滿，吸引許多人搶購，大讚「服務人員態度很禮貌，我穿25也要調貨，不得不說台中消費力太厲害了」。
在社群平台上，EPT鞋款也備受好評，多數台灣人都給予「EPT軟墊的確算舒服」、「EPT真的很好穿，價格也不貴」、「EPT鞋底很軟蠻舒服的，我穿著去日本日行萬步」、「我的EPT陪我征戰韓國三次、日本三次，每天都破萬步」、「ept整體比較重，但鞋墊很軟很舒服」等正面評價。
EPT在紅什麼？連葉舒華、張員瑛愛穿：實穿時尚又耐走
據了解，「EPT（East Pacific Trade）」是一個源自韓國的小眾鞋品牌，由全球第一位打造出滑板鞋的製鞋大師Jai Baek在2019年創立，EPT鞋款風格主打以復古風格和現代簡約設計為特色，鞋子款式多為運動休閒鞋，近年來憑藉簡約外型與舒適腳感，在時尚潮流圈快速累積人氣，甚至紅到台灣來。
EPT最初以「國民小白鞋」在台爆紅，號稱走萬步也不會累，而EPT好走舒適的最大原因，在於它採用專利四層鞋墊，不論是經典板鞋、德訓鞋、滑板鞋或芭蕾鞋等，都搭配Ortholite四層緩衝鞋墊科技，不只保護腳底，還能有效吸收衝擊，搭配EPT獨有設計美感，外型俐落又百搭，兼具時尚與實用度。
值得一提的是，EPT的時尚設計不只一般民眾喜愛，就連韓國知名藝人都愛穿，像是南韓人氣女團「i-dle」台灣成員葉舒華、女團IVE成員「人間芭比」張員瑛，私下都曾穿著EPT鞋款拍照，無疑讓EPT瞬間被標記成女神同款鞋子。
EPT衝上台灣人氣第3名！一雙鞋真實價格出爐
至於EPT在台灣究竟多受歡迎？根據《網路溫度計DailyView》公布「2025十大德訓鞋品牌」排行榜，其中EPT就榮獲第三名寶座，打敗老牌FILA、Converse，以及近幾年最夯的鬼塚虎（Onitsuka Tiger），網路討論度也緊追PUMA，堪稱是德訓鞋界的年度黑馬。
而EPT一雙鞋價格屬於中等價位，實際查詢價格，一雙鞋原價約落在2千至4千元間，其中經典板鞋、德訓鞋訂價在品牌中屬於較高價位，一雙都要落在3680元至4400元間，不過款式多樣，從低調單色款到拼接風，甚至是乳牛棕特別款皆有，選擇相當多。
EPT正式登陸台灣！不只北部開旗艦店「台中也有限定快閃店」
EPT在2025年正式登陸台灣，在今年7月選定台北中山區開設亞洲首間旗艦店，是EPT跨足海外市場的重大一步，甚至推出三款全球獨家「台灣限定色」鞋款，瞬間引爆粉絲高討論度。而繼北部設店後，EPT在12月12日至2026年1月6日，正式進駐瑪黑家居LaLaport 台中店，成為EPT首間中南部限定快閃店。
而EPT來台設店後，品牌評價上也屢獲好評，不少顧客實際錢往後，稱讚工作人員服務態度極佳，試穿環境舒適，不少款式也比代購價格便宜，讚賞「店員專業態度好，之後不用跑去韓國買了」、「在這購物很舒服，終於不用跑到韓國或找代購了」，倘若民眾在新的一年想買雙新鞋，不妨可以找時間到EPT逛逛。
資料來源：East Pacific Trade TW、網路溫度計、瑪黑家居官網
