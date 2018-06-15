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娛樂

巨蟹座崩潰！「錯過桃花再等12年」　唐綺陽出面解釋

娛樂中心／綜合報導2018/06/15 12:04
▲唐綺陽是許多星座迷崇拜的國師級人物。（圖／大慕影藝提供，2018.06.15）
▲唐綺陽是許多星座迷崇拜的國師級人物。（圖／大慕影藝提供，2018.06.15）

在占星界「喊水會結凍」的「國師」唐綺陽，日前PO出一段「2018下半年戀愛運勢」影片，內容提到巨蟹座今年桃花運佳，要巨蟹粉絲把握，還說如果今年沒有談戀愛，就要再等12年，此話一出，引發巨蟹座一片恐慌，連歌手盧廣仲也焦慮地要成立「巨蟹互助會」自救，甚至總統蔡英文也關心起巨蟹座朋友，對此，唐綺陽13日緊急開直播解釋，表示巨蟹座今年好桃花是「百年難得一見」，而且有機會遇到真命天子（女）！


▲盧廣仲焦慮地要成立「巨蟹互助會」自救。（圖／翻攝盧廣仲臉書 , 2018.06.15）

唐綺陽日前加開直播安撫巨蟹粉絲，對自己一句巨蟹座「如果今年沒談戀愛，要等12年後」的話做出說明，一上線吸引超過1萬人同時收看，唐綺陽表示木星一年會走一個星座，今年恰巧走到巨蟹座的感情宮位，對於巨蟹座來說是「不得了的好運」，但她直言巨蟹座天性害羞、想太多，如果不改變個性，即使遇到好姻緣也是徒然，鼓勵巨蟹座勇敢走出去！


▲唐綺陽加開直播說明巨蟹座的桃花運勢。（圖／翻攝唐綺陽臉書 , 2018.06.15）

她笑說就是知道巨蟹座猶豫不決的性格，才會說出「錯過就要再等12年」的重話，希望藉此激勵巨蟹座粉絲，她也建議巨蟹座該是時候挪出心中一塊位置好好對待感情，強調雖然還會有火星、金星等等會為巨蟹座帶來戀愛運，但都不如今年木星旺，最後還虧：「玻璃心，你們（巨蟹座）真是開不起玩笑！」

關鍵字唐綺陽巨蟹座盧廣仲戀愛運木星
女星身體「上洞」疼痛　兇手竟是他阿妹神隱半年去哪？竟是去做這件事

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