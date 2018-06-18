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大阪6.1強震3死234傷　9歲女童慘被學校圍牆壓死

國際中心／綜合報導2018/06/18 17:14
▲大阪府高槻市立壽榮小學一名女童慘遭倒塌的圍牆壓死。（圖／翻攝自推特 , 2018.6.18）
▲大阪府高槻市立壽榮小學一名女童慘遭倒塌的圍牆壓死。（圖／翻攝自推特 , 2018.6.18）

日本關西地區當地時間今（ 18 ）日上午 7 時 58 分發生地震，日本氣象廳初步測得規模為5.9，後上調為6.1，震央位在大阪府北部，震源深度 10 公里，因屬淺層地震，災情頻傳；而根據當地媒體報導，目前已知至少有 3 人喪生、超過 200 人受傷，死者包括兩名分別為 80 歲、85 歲的老翁，以及一名被學校外牆壓死的 9 歲女童。

綜合日本媒體報導，大阪府高槻市立壽榮小學的外牆在地震發生後突然倒塌，當時正好是上學時間，一名揹著書包的 9 歲女童當場被壓住。女童後來被救出時心肺功能已停止，經搶救後仍不治身亡。


大阪府高槻市立壽榮小學一名女童慘遭倒塌的圍牆壓死。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.18）


大阪府高槻市立壽榮小學一名女童慘遭倒塌的圍牆壓死。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.18）


地震發生後，大阪地區的學校學童們坐在操場上等待消息。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.18）

報導指出，此次強震影響範圍包括了大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣、三重縣等地區，日本氣象廳則發出警告，未來數天或許會出現另一波的大餘震，屆時建築物可能有倒塌的危險，呼籲民眾務必提高警覺，並且遠離有危險的地區。


大阪各處都有零星災情傳出。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.18）


大阪各處都有零星災情傳出。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.18）

關鍵字大阪地震女童圍牆
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