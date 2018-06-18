大阪6.1強震3死234傷　9歲女童慘被學校圍牆壓死

日本關西地區當地時間今（ 18 ）日上午 7 時 58 分發生地震，日本氣象廳初步測得規模為5.9，後上調為6.1，震央位在大阪府北部，震源深度 10 公里，因屬淺層地震，災情頻傳；而根據當地媒體報導，目前已知至少有 3 人喪生、超過 200 人受傷，死者包括兩名分別為 80 歲、85 歲的老翁，以及一名被學校外牆壓死的 9 歲女童。

綜合日本媒體報導，大阪府高槻市立壽榮小學的外牆在地震發生後突然倒塌，當時正好是上學時間，一名揹著書包的 9 歲女童當場被壓住。女童後來被救出時心肺功能已停止，經搶救後仍不治身亡。