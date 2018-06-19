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即時跑馬燈烏龍球加失誤　波蘭爆冷輸塞內加爾慘！爆乳正妹站街頭　攝影師狂拍它凱擘大寬頻500M只要$799
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哭！正妹Coser爆乳沒人理　攝影師全部狂拍「它」

生活中心／綜合報導2018/06/20 00:53
▲哭！正妹Coser爆乳站街頭，攝影師卻狂拍「它」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲哭！正妹Coser爆乳站街頭，攝影師卻狂拍「它」。（圖／翻攝自爆廢公社）

台灣近幾年越來越常見不少動漫迷 Cosplay（角色扮演），打扮成自己心愛的動漫或是手遊角色。不過，日前卻有網友在街頭看見一名正妹 Coser ，不僅臉蛋甜美，還身穿一件深 V 、大露背的爆乳裝，不料四周卻沒有民眾圍觀，只見 2 名攝影師反而蹲坐在一旁，專業的拿起大砲鏡頭對著路邊的模型狂拍，強烈對比顯得該名 Coser 更加落寞。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」po 出一張照片，只見一名正妹 Coser 頂著一頭藍色長髮、身穿白色爆乳洋裝，渾圓雪乳、美背、白皙長腿全都露，如此盛裝打扮卻孤零零的站在櫥窗前，附近不但沒有其他 Cosplay 的同好交流，也沒有攝影師拍照，孤獨背影顯得格外淒涼。

不過，照片右下方卻有 2 名攝影師拿著大砲鏡頭及打光設備，不斷對著小櫃子上的模型公仔猛按快門，模樣架勢十足。仔細一看，模型原來就是正妹 Coser 所扮演的角色，畫面呈現冷暖兩樣情，也讓原 PO 不禁好奇問：「什麼道理？」

照片一出，網友紛紛笑回「求她心裡的陰影面積」、「明顯就是活在二次元的世界裡了」、「 2D 比 36D 好的概念？」「真人要收費，公仔不用錢」、「他們拍的才是真品啊！另外那個是仿冒品」，引發熱議。


▲正妹 Coser 所扮演的角色為雷電芽衣（久遠的純潔 ver.）。（圖／翻攝自 Amazon 官網）

關鍵字爆廢公社cosplaycoser角色扮演動漫手遊攝影師
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