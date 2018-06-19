哭！正妹Coser爆乳沒人理　攝影師全部狂拍「它」

台灣近幾年越來越常見不少動漫迷 Cosplay（角色扮演），打扮成自己心愛的動漫或是手遊角色。不過，日前卻有網友在街頭看見一名正妹 Coser ，不僅臉蛋甜美，還身穿一件深 V 、大露背的爆乳裝，不料四周卻沒有民眾圍觀，只見 2 名攝影師反而蹲坐在一旁，專業的拿起大砲鏡頭對著路邊的模型狂拍，強烈對比顯得該名 Coser 更加落寞。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」po 出一張照片，只見一名正妹 Coser 頂著一頭藍色長髮、身穿白色爆乳洋裝，渾圓雪乳、美背、白皙長腿全都露，如此盛裝打扮卻孤零零的站在櫥窗前，附近不但沒有其他 Cosplay 的同好交流，也沒有攝影師拍照，孤獨背影顯得格外淒涼。