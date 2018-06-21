熊貓王國斥資6億　攜手國際團隊推台灣動畫《熊熊危機》

台、紐、中三方打造的原創動畫《熊熊危機》，今日進行跨國簽約發布會，台灣團隊與紐澳電影教父Timothy White、知名製片Chrissy Metge領軍的發威動畫製作公司（Far Away Animation Ltd.）展開合作，斥資6億台幣的《熊熊危機》將於2019年底上映；熊貓王國執行董事陳自創表示，｢台灣原創的熊貓IP，未來在動畫上映後，將會在全球吹起一股熊貓萌風暴！」
Timothy White有30多年的製片經驗，共參與過47部電影的製作，曾獲得11次紐澳影視獎項入圍肯定，更藉《Angel Baby》一舉奪下有「澳洲奧斯卡」之稱的澳大利亞影視藝術學院獎。國際製片Chrissy Metge過去曾任盧卡斯影業製片，製作過盧卡斯的第一款全動畫電影《仲夏夜魔法》，並參與《超人：鋼鐵英雄》、《鋼鐵人3》、《飢餓遊戲：星火燎原》、《玩命關頭7》、《哈比人》系列電影等幕後製作。
▲熊貓王國攜手紐澳電影教父Timothy White製作台灣原創動畫《熊熊危機》。（圖／資料照片）
《熊熊危機》展現台灣原創動畫的豐沛能量與堅強實力，身兼發行總監與製作人Timothy White在記者會上強調看好台灣動畫原創能量，進而與熊貓王國合作，未來有進軍華人市場的長遠計畫。擔任《熊熊危機》製片總監的Chrissy Metge表示：「台灣創作者有開闊的創新能力，可以兼容東西文化的優點，相信所創作出來的作品絕對可以符合全球觀眾的品味。」
▲國際製片Chrissy Metge擔任《熊熊危機》製片總監。（圖／資料照片）
熊貓王國於發布會上宣佈了熊貓王國影視IP生態鏈計畫，透過跨國合作，從電影、網路劇、手機遊戲、文創連鎖店、主題樂園等著手全球佈局，並以區塊鏈技術串聯整個文化娛樂產業，展開影視IP生態鏈新紀元，藉此打造「華人超級IP」。
除了製作原創動畫電影《熊熊危機》之外，熊貓王國預計在全球打造熊貓主題樂園，預計《熊熊危機》上映時同步開幕，同時在全球開設《胖豆戀》熊貓冰淇淋店，進而讓電影、文創連鎖店與樂園交互宣傳，創造加乘效果。