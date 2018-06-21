熊貓王國斥資6億　攜手國際團隊推台灣動畫《熊熊危機》

台、紐、中三方打造的原創動畫《熊熊危機》，今日進行跨國簽約發布會，台灣團隊與紐澳電影教父Timothy White、知名製片Chrissy Metge領軍的發威動畫製作公司（Far Away Animation Ltd.）展開合作，斥資6億台幣的《熊熊危機》將於2019年底上映；熊貓王國執行董事陳自創表示，｢台灣原創的熊貓IP，未來在動畫上映後，將會在全球吹起一股熊貓萌風暴！」

Timothy White有30多年的製片經驗，共參與過47部電影的製作，曾獲得11次紐澳影視獎項入圍肯定，更藉《Angel Baby》一舉奪下有「澳洲奧斯卡」之稱的澳大利亞影視藝術學院獎。國際製片Chrissy Metge過去曾任盧卡斯影業製片，製作過盧卡斯的第一款全動畫電影《仲夏夜魔法》，並參與《超人：鋼鐵英雄》、《鋼鐵人3》、《飢餓遊戲：星火燎原》、《玩命關頭7》、《哈比人》系列電影等幕後製作。