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國體法／足協改選停滯　體育署可「黃牌」警告

記者鍾東穎／台北報導2018/06/21 19:03
▲體育署長林德福（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.03）
▲體育署長林德福（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.03）

中華足協改選風波一波為平一波又起，體育署長林德福今(21)日對於先前足協會員大會流會一事表示，已有介入協調，身為主管機關不希望動用到「黃牌」警告甚至到解散。目前僅剩足協未順利改選。

足球協會原預定於18日臨時會員大會中，討論並通過「選舉規章」、「選舉委員會」及「選舉申訴委員會」等提案，後因會員資格爭議問題宣告流會。

林德福透露會員大會結束後有介入協調，仍舊相信雙方有智慧解決，希望盡量不動用懲罰性手段，「國際賽要正常運作，我們知道有第43條存在，必要時適當處置。」

國體法第43條規定，特定體育團體有違法令、章程或妨害公役情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得為下列之處理：一、停止全部或一部之獎勵、補助。二、撤免其職員。三、限期整理。四、移送人民團體法主管機關廢止許可。五、移送人民團體法主管機關命令解散。

體育屬也為督促足球協會儘速辦理改選，已於今日發函足球協會於文到一週內召開會員大會，並賡續依據國際足球總會(FIFA)及其章程等相關規定，完成原定107年6月18日會議議程之討論。

其他協會部分，殘障體育運動總會於16日召開第10屆第1次會員代表大會順利完成改選。選舉結果由王才翔先生當選會長，預計於7月1日進行交接。

桌球協會訂6/23(本週六)上午10時起於體育署大樓1樓會議室進行改選。此次桌球協會理事長採間接選舉，選舉方式為全部會員選出35席理事，由當選理事推選11席常務理事後，再由常務理事選出理事長，預計當天即能順利選出新任理事長。

關鍵字足協林德福體改國體法
洋基恩師過世　建仔內心深切哀痛輸球不爽侮辱日本妹　外交部道歉

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