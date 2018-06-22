日本暑假爆夯親子旅遊地　這裡CP值超高奪冠

暑假即將到來，不少家庭已做好海外出遊規畫，而鄰近的日本向來是台灣民眾出國旅遊的首選地。近期有業者公布「日本暑假熱門親子旅遊地」，冠軍由沖繩奪下，同時介紹沖繩各種免費景點，其中「花火大會」是暑假不可錯過的年度大秀。
樂天旅遊表示，沖繩全年氣候溫和、兼具海島與都市風情，距離台灣飛行時間不到 2 小時，為許多民眾心目中「說走就走」的海外人氣旅遊地。另近期悠遊卡公司也預計在今( 2018 )年 7 月份，正式與沖繩都市單軌電車（ Yui Rail ）合作，推出悠遊聯名卡海外應用首例，國人到此旅遊將更加便利。
旅遊網站 TripAdvisor 也認為，沖繩有不少優質的免費景點，例如宮古島瞭望台、下地島、奧武山公園、竹富島海灘、波上宮、北谷町美國村等，很適合規畫高 CP 值的行程，還能到石垣島品嚐軟嫩多汁的石垣牛與生猛海鮮。
此外， 7 月 14 日將於沖繩海洋博覽會紀念公園舉辦的花火大會，是當地規模最大的花火大會； 7 月 21 日至 22 日在美國村舉行的北谷海港嘉年華會則是沖繩縣唯一的「水中花火秀」； 7 月 28 日至 29 日在名護市舉行的夏日祭則是距離觀眾席最近的煙火大會，璀璨的煙火以及魄力滿點的聲響，讓整場煙火秀毫無冷場。