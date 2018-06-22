日本暑假爆夯親子旅遊地　這裡CP值超高奪冠

暑假即將到來，不少家庭已做好海外出遊規畫，而鄰近的日本向來是台灣民眾出國旅遊的首選地。近期有業者公布「日本暑假熱門親子旅遊地」，冠軍由沖繩奪下，同時介紹沖繩各種免費景點，其中「花火大會」是暑假不可錯過的年度大秀。

樂天旅遊表示，沖繩全年氣候溫和、兼具海島與都市風情，距離台灣飛行時間不到 2 小時，為許多民眾心目中「說走就走」的海外人氣旅遊地。另近期悠遊卡公司也預計在今( 2018 )年 7 月份，正式與沖繩都市單軌電車（ Yui Rail ）合作，推出悠遊聯名卡海外應用首例，國人到此旅遊將更加便利。