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影／玩很大　囗交助性舌頭「腫」菜花

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/23 13:45
▲時下的青年男女性愛時，經常會嘗試口交，口交也助長菜花病灶的產生，男性的舌頭後方確實有類似乳突病毒的病灶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）
▲時下的青年男女性愛時，經常會嘗試口交，口交也助長菜花病灶的產生，男性的舌頭後方確實有類似乳突病毒的病灶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

驚，男人舌頭長菜花！大維（化名）日前夜裡到婦產科門診，醫師以為他要檢查男性不孕症的精液分析，大維卻很直接的告訴醫師：「我嘴巴長菜花。」執業20多年的專科醫師蔡鋒博聽了之後感到相當的驚訝，經初步做人類的乳突病毒DNA的篩檢，同時建議大維到耳鼻喉科做進一步檢查，彰化市博元婦產科醫師蔡鋒博擔心病患的「症狀」恐會是癌症的肇因。


▲時下的青年男女性愛時，經常會嘗試口交，口交也助長菜花病灶的產生，男性的舌頭後方確實有類似乳突病毒的病灶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

大維獨自一人到婦產科門診，醫師以為陪著女朋友求診，大維直接了當的告訴醫師說：「我的嘴巴長菜花。」蔡鋒博問他，怎麼會找婦產科，應該找皮膚科醫師才對，大維說想要打菜花疫苗，醫師請他把舌頭伸開，拜託護士用手機的光源照射，一看在他的舌頭右後方真的有菜花模樣突出物。

大維不忌諱的說，他有口交的習慣，和前一任的女朋友也有常常口交助「性」，但是那個是半年之前了，而且已經分手了，醫師推算HPV潛伏期也差不多，於是幫大維做人類的乳突病毒DNA的篩檢，蔡鋒博說，菜花是由人類乳突病毒hpv 6 hpv 11所導致，檢查報告需約2周的時間才會出來，建議他能到耳鼻喉科做進一步檢查。

蔡鋒博指出，隨著時代的開放，時下的青年男女性生活越來越多采多姿化，包括同性伴侶，口交、肛交愈來愈普遍，或女朋友幫男朋友做手的服務，假如男朋友的性器官有菜花或人類乳突病毒，當然就會造成手長病毒疣（人類乳突病毒在陰道可能長菜花，甚至子宮頸癌）。

蔡鋒博說，人類乳突病毒有100多種分型，根據部位，比如上皮型為1、5、8、14、20、21、25、47型最常見，陰道粘膜型以6、11、16、18、31、33、35、39、41、45、51、52、56、58、59、68、70型最常見。


▲時下的青年男女性愛時，經常會嘗試口交，口交也助長菜花病灶的產生，男性的舌頭後方確實有類似乳突病毒的病灶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

蔡鋒博說明，病毒疣就是病毒感染的病灶，閩南語叫「魚鱗贅」，是人類乳突瘤病毒(Human papilloma virus, HPV)，接觸到皮膚或黏膜而感染。疣有多種樣貌，依感染部位有所不同；病毒的潛伏期平均為四個月，長在生殖器或肛門周圍，病灶逐漸擴大後會突出形成像小花椰菜的形狀，俗稱菜花，通常較軟，無過度角化的厚皮，稱為生殖器疣。

蔡鋒博醫師提醒，菜花傳染途徑主要是性行為，但若與有口腔菜花者深吻，也有可能被傳染，且菜花若不治療，還有可能引發癌病變。固定性伴侶、性愛全程使用保險套，有助降低感染．若下體、口腔、乳頭等部位，長出肉色點狀凸起物，有可能是罹患菜花應就醫．若確認感染菜花，自己與性伴侶都要接受治療。

關鍵字乳突病毒菜花口交性伴侶性生活
科大畢典好嗨　師生快閃跳海草舞

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