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銀髮族消費力不容小覷　電商業者開拓電話購物新藍海

記者彭夢竺／台北報導2018/08/23 10:03
▲台灣65歲以上人口在今年3月已經超過總人口14%，正式邁入高齡社會，使得銀髮、樂齡商機崛起。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣65歲以上人口在今年3月已經超過總人口14%，正式邁入高齡社會，使得銀髮、樂齡商機崛起。（圖／NOWnews資料照）

根據行政院主計處統計，台灣65歲以上人口在今年3月已經超過總人口14%，正式邁入高齡社會，不僅喚起大眾對於老人長期照護、醫療體系議題的關心，也使得銀髮、樂齡商機崛起，尤其在現在人手一機的時代，銀髮族會使用網路的不在少數，網購的客單價更是高出一般消費族群，讓大型電商業者開始注意到需求，開拓一對一電話購物新服務，滿足客製化需求，希望拉攏更多對網購較為陌生且有詐騙疑慮的銀髮樂齡族。

根據2018年4月聯合信用卡中心與高鉅科技的資料顯示，60歲以上族群雖然僅占網購的5.5%，但是平均交易金額來到6000元為最高，消費力不容小覷，且網購交易平均金額增長率高達81%；Yahoo奇摩購物中心的資料也顯示，60歲以上銀髮族的消費客單價較一般網購消費族群高，精品高出1.5倍、美妝高出1.4倍、保健產品高出1.3倍。

富邦媒旗下momo購物網的數據則指出，60歲以上的銀髮樂齡族占3%，雖然不是25到49歲的主力消費族群，但消費貢獻值卻值得關注，根據momo今年Q2統計資料，銀髮族平均客單價與購買頻次都較整體平均值高出約2成，偏愛購買的商品類別分別為保健食品、3C家電與美妝臉部保養3大類。

隨著人口結構老化，銀髮族商機日受重視。Yahoo奇摩購物事業群行銷運營部總監簡育靖表示，孝親樂齡頻道與去年同期相比成長了23%，其中又以保健飲品及雞精年成長275%、成人紙尿褲年成長87%、進口品牌維他命年成長25%最多，而購買孝親樂齡商品的年齡層有7成都是在30到49歲之間，顯示多為民眾買給家中長輩使用。

創業家旗下生活市集也發現，高齡化商品銷量逐漸提升，以紙尿布等民生商品、補充視力、體力及關節骨骼照護的營養素補品為大宗，針對長者的大螢幕、大按鍵3C買氣也崛起。

除了客單價高於一般消費者之外，晚上9點是一般買家網購的高峰時段，60歲以上銀髮族的網購高峰則是落在上午10到11點之間。洞察到高齡化社會到來，市場對於孝親樂齡商品的高度需求，Yahoo奇摩推出大型電商平台首創專人一對一電話購物新服務，透過真人接聽滿足客製化需求，說明想購買的商品、留下資料後，就會協助訂購商品送貨到府，以服務對網購較為陌生且有詐騙疑慮的銀髮樂齡族。

富邦媒也指出，momo開站以來都有關心銀髮樂齡族或特定人士的購物需求，因此針對在購物過程有困難的消費者提供電話購物、語音訂購、數位客服，以及傳真訂購等協助，以期能讓所有消費者都能感受到優質與暢行無阻的購物體驗。

關鍵字銀髮族樂齡高齡化yahoo奇摩購物中心momo購物網生活市集
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