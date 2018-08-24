中國轉購俄羅斯豬肉 疑為非洲豬瘟源頭

報導引述黑龍江一名媒體人透露，去年俄羅斯的非洲豬瘟大規模爆發後，俄羅斯豬肉就被嚴禁進口。但從今年4月之後，每公斤大約人民幣6至10元、質優的美國豬肉被封堵，取而代之的是安全成疑、且價格約每公斤人民幣12元（約新台幣54元）的俄羅斯冷凍豬肉。

自由亞洲電台23日報導，此前中國多家官媒發布，中美爆發貿易戰，中國進口美國豬肉已降為零，轉而向俄羅斯購買24萬噸豬肉。

（中央社台北24日電）美媒報導，非洲豬瘟疫情在中國大陸持續擴大，業內人士指出，這是中美貿易戰開打後，中國封堵美國豬肉轉而購買俄羅斯問題豬肉的慘痛代價，並嚴重威脅中國生豬養殖業的安全。

他說，非洲豬瘟從東北最先發現，一路向南方快速擴散，現在大家都認為麻煩來自俄羅斯，但各個部門都在推責，連進口俄羅斯豬肉的官方新聞，也被遮蔽。

根據網路搜尋，8月初，中國多家媒體報導，俄羅斯的西伯利亞集團已經向中國運輸24萬噸豬肉，「足以彌補美國的缺口」。但官方媒體相關報導目前已經找不到。

當時報導還有標題幸災樂禍稱，「美國豬肉無處可賣，欲找泰國接盤遭拒」。

報導指出，從俄羅斯生豬交易價格走勢發現，今年3月14日開始，俄羅斯的生豬價格一路推高到現在漲幅已達到50%。

報導引述東北作家天佑撰文指出，2011年，俄羅斯第一次爆發非洲豬瘟，撲殺了30萬頭豬。去年再次爆發，撲殺了超過200萬頭豬，占總存量的8.3%。目前中國生豬庫存量有4.3億頭，這將會帶來非常嚴重的後果。

天佑表示，官方知道俄羅斯是疫區，但他們為了報復美國而進口俄羅斯豬，沒有想到會有如此嚴重的後果。而生豬是中國人最主要的肉食來源，現在這樣擴散下去，中國的生豬養殖業肯定是滅頂之災了。

據報導，中國海關總署對此宣稱，他們已經看到了相關的情況，一早就在海關的內部平台上進行核對，但迄今為止，海關沒有這方面的官方資訊。

中國商務部回應稱，生豬進口量由海關掌握，而非洲豬瘟疫情的問題，則由農業農村部負責，他們只負責價格，並不掌握此事的詳情。

中國農業農村部對此則沒有回應。

根據中國農業農村部23日通報，浙江省溫州市樂清發生一起非洲豬瘟疫情。這是自8月1日以來，第4起非洲豬瘟疫情，先前爆發地點依序為遼寧瀋陽、河南鄭州、江蘇連雲港。

儘管官方宣稱已得到有效控制，但非洲豬瘟疫情仍持續擴散往南蔓延。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070824