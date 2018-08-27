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影／偷天換日　秀水農會主任冒貸1.5億元遭限制出境

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/27 20:14
▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)
▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

彰化縣秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，涉嫌冒用11位親友文件來違法申請貸款，總金額約為1.5億元，秀水農會並未因這一起冒貸案出現有異常的營運情形，農會總幹事吳明信，希望被害人能夠提告，涉案的周姓主任已向鹿港警分局自首，警方正陸續通知被害人到案做筆錄，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

周姓主任（女、60歲）未婚在農會從基層做起，擔任保險部主任多年，平常上班出勤、工作表現都很正常，且活躍在秀水鄉許多公益社團，還擔任幹部，與陳前鄉長夫人是多年摯友、手帕交，幾名受害人也與其有親友關係或熟識多年。傳出高額冒貸案，讓許多鄉親感到意外、難以置信。


▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

鹿港警分局偵查隊長蕭志旺指出，周女日前已來自首，坦承利用職務之便，冒用他人文件來貸款，除透過票據、土地貸款或是增貸方式來冒名貸款，並侵佔客戶的戶頭存款500萬元，目前已完成5位被害者的筆錄，目前周女也被限制出境。


▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

秀水鄉農會總幹事吳明信表示，農會上周發現客戶往來支票異常，主動連絡發現，客戶說已好久沒開票，卻一直有開票記錄，平時客戶將支票存放在周女處，農會主動進行了解，但周女卻在上周三就沒來上班；目前農會公款沒有損失或是被盜用一毛錢，根據查帳結果，沒有循私舞弊情況。


▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

吳明信指出，同仁間不清楚周女的私人財務狀況，周女已曠職三天，且都不接電話，依勞基法規定無故曠職3天，將解職，27日會召開理事會討論處理事宜；秀水農會算是農會優等生，目前存款有110億元，放款66億元，逾放比為0。


▲秀水鄉農會爆發保險部周姓主任冒貸案，農會營運正常情形，總幹事吳明信呼籲涉案人能勇幹出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.27)

秀水鄉前鄉長陳濱樹與妻子也出面指控，周女涉嫌冒貸，他們說因和周女是多年朋友，才會將多本存褶放在周女處，請她代為處理相關事務，周女卻會用「還缺一個章」的手法，拿走他的印章，卻不知原來是拿去冒貸了，但農會是否監督不周，也應出來面對。

吳明信強調，對於周女涉冒貸，農會人員都難以置信，她平常工作表現正常，但農會各項貸款案都按正常程序辦理，都有貸款人的印章和簽名，農會公款也未被挪用，這應是周女個人行為。

關鍵字秀水鄉農會保險部冒貸手帕交開票記錄
電腦主機掛點　戶政事務所作業停擺金酒推出新酒品　採取飢餓行銷

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