《小丸子》未收錄內容曝光！邪教徒入侵、小杉慘死成腐屍

被封印的第 98 話故事名為「 まる子 、夢について考える 」，一開頭就出現一群戴著牛鬼蛇神面具的邪教團體，在漆黑的洞穴中圍著火堆跳舞，還不斷高喊「神請賜與我們力量」；接著畫面一轉，有邪教徒發現正躲在暗處偷窺的小丸子，這時突然一名英勇的王子現身搭救，小丸子便開心地接受王子求婚，而其中 2 名邪教徒拿下面具，竟是藤木和永澤，一旁還躺著似乎已腐爛許久的小杉屍體，蒼蠅四處飛。

經典卡通《櫻桃小丸子》是不少七、八年級生的共同回憶，令人心碎的是，原作者櫻桃子於 2018 年 8 月 15 日晚上 8 時 29 分因乳癌逝世，享年 53 歲。消息一出，關於小丸子的都市傳說再度掀起網友熱議，其中謎一般的「消失的第 98 話」讓網友看了超崩潰，直呼「毀了童年！」也因為內容、畫風實在太詭譎，目前已遭刪除。



▲《櫻桃小丸子》漫畫第 98 話因內容太詭異，已遭刪除。（圖／翻攝自推特）

突然，穿著古裝的野口告訴小丸子「這裡不是平安時代」，場景瞬間轉成美國百老匯，舞台上跳舞的女孩，正是小丸子媽媽年輕時的模樣。就當小丸子從夢境回過神，竟發現叫醒自己的是年輕的媽媽，陷入夢中夢的深淵。好不容易以為結束這一連串亂七八糟的噩夢，小丸子如常到學校上課，卻驚見永澤、藤木仍戴著邪教面具，並得知夢中的王子是前世情人，讓她傷心欲絕、崩潰大哭，故事就此畫下句點。



▲小丸子在夢境見到媽媽年輕時的模樣。（圖／翻攝自網路）

片段畫面曝光後嚇壞大批粉絲，紛紛驚喊「童年全被毀了」，有網友推測，當時櫻桃子老師正值最忙碌的時期，精神狀況應該也陷入混沌，但又不能隨便停載，只好將這混亂的內容交差；也有網友表示，這回本該收錄在單行本第 13 集的 98 話，但因太怪異遭刪除，原始檔案可能刊登在《 Ribon 》雜誌的 1995 年 2 月或 5 月號其中一本，得到「日本國立國會圖書館」才找的到。

除了第 98 話外，「消失的同學 – 由美子」也是廣為人知的都市傳說之一，起初和小丸子、小玉為 3 人小團體的是一名叫由美子（ ゆみこちゃん ）的女生，但在動畫推出不久，現實生活中的由美子因不堪高中時期遭人霸凌輕生，電視台便以「不能觸楣頭」為由，直接讓該角色消失，而由美子在動畫的最後一句話則是「謝謝你，小丸子，再見了」，令人不勝唏噓。



▲小丸子 3 人團體中，年子的角色本應是由美子。（圖／翻攝自網路）



▲據傳，由美子本尊因不堪霸凌輕生，動畫中也莫名消失。（圖／翻攝自臉書）