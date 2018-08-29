國際收支淨流出挫信心？楊金龍親上火線喊話　改善要靠這

面對外界質疑，國內壽險業或民眾對外投資，會造成台灣國際收支資金淨流出？楊金龍強調，從國際收支的觀點，企業或個人對外投資，不會造成國際收支資金淨流出，而吸引外資來台投資，也不會造成國際收支資金淨流出減少。

針對國際收支資金淨流出，引發外界疑慮，中央銀行總裁楊金龍今(29)日親上火線說明，提供長達13頁報告，強調經常帳順差國家，對外淨債權必然增加（資金淨流出），非台灣獨有，只要善用經常帳順差、淨流出的資金，可提高整體經濟效益，反而仰賴國外資金融通本國經常帳逆差的國家，不利經濟金融長期穩定，而增加國內投資，擴大內需引擎，可降低我國超額儲蓄及資金淨流出。

至於金融帳淨流出反映資金投資信心不足？楊金龍說，經常帳順差的國家，因國外收入大於支出，該國對外淨債權必然增加，此現象非台灣獨有，經常帳順差、金融帳淨流出的持續期間，瑞士及新加坡均比台灣的32季更長，德國、日本、盧森堡、挪威、南韓及荷蘭等亦曾大於24季。

楊金龍也提出善用經常帳順差、淨流出的資金，可提高整體經濟效益，尤其台灣是小型開放經濟體，國內需求相對有限，國外需求的成長可挹注國內經濟成長動能，通常使經常帳呈現順差，累積國外淨債權，截至2017年底為全球第5大淨債權國。

他強調，只要善用淨流出的資金，對台灣經濟金融具正面助益，包括國人對外投資獲取合理的投資報酬，可提高國人可支配所得；企業藉由對外直接投資，取得關鍵技術，提高競爭力，確保在全球價值鏈的關鍵地位；充裕的國外資產可提供國內金融業者發展財富管理的基礎。

此外，由於台灣不是IMF會員國，須獨力因應國際金融衝擊，而足夠的對外淨債權，為外部衝擊的緩衝器，有助因應國際資金快速進出的風險。同時，足夠對外淨債權，為國際信評機構給予台灣較高主權評比的主因之一，可使本國企業對外籌資取得較低的融通利率。

反倒持續仰賴國外資金（吸引外資流入）融通本國經常帳逆差的國家，不利其國內經濟金融長期穩定。他以近期土耳其里拉危機及 1997年泰國在亞洲金融危機的經驗為例，當外資資金快速反轉外流，就不利該國的經濟金融長期穩定。彭博資訊檢視當前主要新興市場國家，在經濟脆弱度排名上，也指出土耳其最為脆弱；南韓及台灣則因擁有經常帳順差、較少外債、政府治理良好及低通膨，經濟金融，相對穩健。

不過，楊金龍說，增加國內投資，擴大內需引擎，可降低我國超額儲蓄及資金淨流出。他解釋，經常帳順差反映超額儲蓄，而台灣經濟成長的動能高度仰賴國外需求，導致長期經常帳順差及資金淨流出，而經濟易受國際景氣波動的衝擊，加上台灣出口產品及市場均高度集中，容易受單一特定產業或國家景氣影響。

因此，採行「外需」、「內需」並重的雙引擎策略，擴大內需引擎，增加國內投資，可降低超額儲蓄。

此外，全球貿易衝突升溫，台灣難免受波及，他認為透過增加國內投資，擴大內需引擎，可適時減緩外部衝擊對國內的影響。而政府已啟動「加速投資台灣專案會議」，擬定策略，改善投資環境。

根據主計總處發布的國民所得預測結果，台灣於2018及2019年，這2年均是以內需帶動經濟成長，其中固定投資較往年扮演更重要的角色。而在財政空間允許下，擴大公共建設，亦可協助產業調整轉型，進而帶動民間投資，增加國內資本累積，以提高生產力、增加就業及促進薪資成長。