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亞運／張銘煌與楊俊瀚相擁　世代交替照令人動容

記者吳政紘／綜合報導2018/08/30 21:11
▲張銘煌安慰楊俊瀚（圖／Charles Sports提供）
▲張銘煌安慰楊俊瀚（圖／Charles Sports提供）

印尼雅加達亞運29日男子200公尺決賽，台灣好手楊俊瀚雖然跟日本選手一樣跑出20秒23的好成績，不但打破個人，也是破全國紀錄，但最後大會停了3分鐘才宣布賽果，楊俊瀚以千分之二秒的差距落敗，他也當場淚灑賽場。


▲張銘煌安慰楊俊瀚（圖／Charles Sports提供）

不過當場有民眾捕捉，楊俊瀚要回去休息室前，我國「田徑傳奇」36歲老將張銘煌，多次亞運奪牌經驗，也曾在仁川亞運因為鉛球擲出19.97，差2公分落敗吞銀牌，他最能體會楊俊瀚的心情。

張銘煌是四屆亞運好手，2次鉛球銅牌不說，上屆仁川亞運他還拿下銀牌，也是台灣的田徑傳奇。

張銘煌說：「這也是我最後一次代表國家，當看到選手奪牌時，心中也是相當激動，不管怎樣，雖然成績不如人意，但每位運動員都會引發出他最大的能力，還有戰鬥力，我想，每位運動員都很想為我們國家去爭取榮譽。」

看到「小老弟」痛哭，張銘煌也想到自己的過去成績跟輝煌時光，他說：「當下200公尺最後同時壓線的時候，看到俊瀚他的表情不是對自己很滿意，最後一直等待終點判定，最後判定是飲恨，我相信他的心情我相當能夠體會，因為我自己也參加過這些國際比賽，也都相當的惋惜，亞運、奧運會都是四年才一次，我相信每位選手都有他的目標，他已經花了很多時間準備，亞運、奧運會的這場比賽。」

張銘煌也說：「當下相擁是我看他蠻難過，需要一個相當大的安慰，我剛好在終點，當下他的心情，難過的感覺，也會引起我過去的回憶。」


▲張銘煌（圖／Charles Sports提供）

 

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楊俊瀚別哭　這家銀行贊助225萬中國雙塔遮天　中華男籃和南韓爭銅

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