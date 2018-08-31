迪士尼捷運彩繪列車啟程　一日18班次時刻公開

迪士尼卡通明星「米奇」 90 歲了！為慶祝這個時刻，台北市觀光傳播局與台灣華特迪士尼聯手，打造全台首輛「米奇趣遊台北」彩繪列車，今（ 31 ）日正式亮相。車廂內塗上台北市 3 大主題、 7 大旅遊景點，以及隱藏版米奇圖案要等大家去發現，只要搭乘台北捷運淡水信義線，就有機會跟著迪士尼明星們的腳步暢遊台北。



▲車廂外以活潑的迪士尼卡通明星圖案裝飾。（圖／台北市觀光傳播局）



▲象山站月台有米奇從 1928 年以來的經典造型。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）

米奇是世界知名的卡通明星之一， 1928 年 11 月 28 日誕生，已經風靡全世界長達 90 年。為慶祝這個時刻，台北市觀光傳播局與台灣華特迪士尼打造「米奇趣遊台北」彩繪列車， 9 月 1 日至明（ 2019 ）年 1 月 2 日限時行駛於淡水信義線。



▲捷運車廂內包含台北市的 3 大主題、 7 大旅遊景點。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲米奇及米妮一起暢遊西門町、夜市等各大景點。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲車廂內隨處都可以發現充滿台北元素的圖案。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲地板也有各種可愛的圖案。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲台北夜市美食聞名全球，就連米奇、米妮也忍不住多吃好幾口。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲活潑的迪士尼卡通明星圖案裝飾整個捷運車廂。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）

迪士尼彩繪列車共有 6 節車廂，內外都以活潑的迪士尼卡通明星圖案裝飾，包含 3 大主題、 7 大旅遊景點，像台北 101 、西門町、夜市、陽明山、溫泉等台北風景。列車規畫平日與周六於淡水、象山各發出 9 班次，周日淡水 9 班次、象山 8 班次。



▲仔細尋找還可以發現隱藏版的米奇圖案。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲使用「現在玩台北」 App 掃描即可獲得米奇電子戳章，集滿 6 個戳章即可參加抽獎。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲ 9 月底之後憑戳章可免費兌換好禮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.31）



▲「米奇趣遊台北」彩繪列車時刻表。（圖／記者陳致宇製表）

此外，車廂內還有隱藏版的小驚喜，共有 15 個米奇圖案散落在各角落，只要使用「現在玩台北」 App 掃描即可獲得米奇電子戳章，集滿 6 個戳章即可參加抽獎，有機會獲得香港迪士尼樂園 2 天 1 夜套票； 9 月底後也可至旅遊服務中心台北 101 站及北投站，憑戳章免費兌換米奇束口袋及悠遊卡套等好禮。