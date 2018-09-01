「麥當勞之亂」排到深夜　店員發放這張兌換券

為慶祝台灣羽球選手戴資穎亞運摘金，麥當勞 31 日推出大麥克買一送一的限時優惠活動，造成民眾排隊搶購，許多分店開賣後不久就傳出大麥克食材不足，隨後麥當勞加碼放送「單點主餐買一送一」，但這樣的優惠卻苦了員工，有網友在 PTT 「 fastfood 」看板中表示，因為人潮太多，麥當勞為避免活動結束還有民眾沒有搶到買一送一的優惠，向排隊民眾發放了一張兌換券。
一名網友表示，昨（ 31 ）日晚上到台南裕農店麥當勞，因為人潮太多，眼見活動剩不到一個小時即將結束，麥當勞為避免客人排很久， 12 點到了卻無法買一送一的糾紛，直接在店外向排隊民眾發放一張兌換券，上方寫著「憑此大麥克買一送一券，可於 2018 年 9 月 10 日至 10 月 2 日至全台麥當勞餐廳購買兌換」。
原 Po 認為感覺還不錯，這樣也不用花一堆時間排隊，好奇詢問網友「有人也有拿到嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱議，有網友指出加盟店和總部方案似乎不一致，其他網友也紛紛回應「猜測僅此於將近 23:59 的排隊顧客吧」、「我只擔心明天還有沒有大麥克，熟客券都還沒換完」、「去桃園某家店，原來是 24 小時營業的，可是因為沒料了只開到 12 點，有進去排一下，後來就有人來發這張兌換券了，還不錯」；也有店員出面抱怨「我們店就全部套餐買一送一忙到快爆炸，完全沒有麵包可以做漢堡，晚上後來都賣雞塊跟炸雞」。