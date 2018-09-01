「麥當勞之亂」排到深夜　店員發放這張兌換券

為慶祝台灣羽球選手戴資穎亞運摘金，麥當勞 31 日推出大麥克買一送一的限時優惠活動，造成民眾排隊搶購，許多分店開賣後不久就傳出大麥克食材不足，隨後麥當勞加碼放送「單點主餐買一送一」，但這樣的優惠卻苦了員工，有網友在 PTT 「 fastfood 」看板中表示，因為人潮太多，麥當勞為避免活動結束還有民眾沒有搶到買一送一的優惠，向排隊民眾發放了一張兌換券。

一名網友表示，昨（ 31 ）日晚上到台南裕農店麥當勞，因為人潮太多，眼見活動剩不到一個小時即將結束，麥當勞為避免客人排很久， 12 點到了卻無法買一送一的糾紛，直接在店外向排隊民眾發放一張兌換券，上方寫著「憑此大麥克買一送一券，可於 2018 年 9 月 10 日至 10 月 2 日至全台麥當勞餐廳購買兌換」。