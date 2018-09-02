獨家／中華女排正妹陳姿雅回國　這一幕讓人心酸

由於班機延誤嚴重的關係，不少中華女排成員住在南部，因為沒有高鐵回家，透過奧會安排，只好住在桃園旅館，等待明日再行返家，不過也有像陳姿雅這樣住在北部的球員，拖著2個禮拜的行李從印尼回到台灣。

印尼雅加達亞運於2日晚間閉幕典禮後告一段落，就在總統蔡英文宣布3日中華代表團最後一批回國班機，將出動F16戰機啟航護航伴飛後，中華隊也有代表團悄悄回到台灣，那就是中華女排代表隊。

陳姿雅身材高挑，有178公分，是中華隊世大運、亞運培訓隊好手，這次也跟著中華女排打出好成績，雖然最後未能奪牌，拿下第9名，不過整體表現也令人感動。

陳姿雅穿著中華隊服，加上顯眼的白色行李箱與背包，從高鐵轉往回家的路上，恰巧被《NOWnews》記者發現，並且展開訪問。



▲中華隊女排好手陳姿雅。（圖／吳政紘攝）

她說：「在印尼當地的蚊子很多，我本來想說我不會感冒，沒想到最後三天還是中了。」

而選手村的情況惡劣，讓陳姿雅還不太敢到餐廳用餐，她說：「不管是上屆亞運還是世大運，都比印尼好多了。」

還好這次中華隊隨行廚師也幫忙準備一些賽前小點，或是輕食等，讓中華女排還是可以順利比賽。

「這次去還是有很多人拉肚子，或是感冒狀況，我認為雖然不太能盡善盡美，不過整體來說還算可以，當地的志工也很親切。」她說。



▲中華女排陳姿雅。（圖／中華奧會提供）

被問到自己提著行李，然後還要搭車回家，完全沒有「中華代表隊」的感覺？也無法參加閉幕典禮，她自己怎麼想？

陳姿雅說：「可能是因為男排等賽程到昨天才打完，所以比較晚走吧，奧會其實有準備車到台北市，但我選擇自己搭車回去，家人也有來載。」

而看到中華隊代表團任何選手或是球員，必須要自己想辦法回到家裡，這樣的「孤獨感」，相信很多民眾都很不忍，這一幕，令人感到鼻酸。



▲中華隊女排好手陳姿雅。（圖／吳政紘攝）