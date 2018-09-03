青工總會力挺帶動年輕新氣象　楊文科青年後援會成立

新竹縣數百位來自各鄉鎮市的青年志工朋友，聚集在國民黨新竹縣黨部以歡樂歌舞的方式成立「楊文科青年後援會」；縣長候選人楊文科也走進青年朋友當中擊掌歡呼，隨著拍子掌擊木箱鼓、跳律動，更與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、竹縣青工會總會長盧麗娟，高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵2018選舉「投籃成功」。

全國青工會總會長蕭延青也特別出席活動，號召青年朋友齊心支持楊文科；楊文科也承諾絕對承擔青年的託付，打造良好的產業發展環境、推升創業就業契機，特別是當選縣長立即成立「青年事務中心」，為青年朋友輔導生活工作各面向需求，提供房屋首購相關優惠稅賦方案。