青工總會力挺帶動年輕新氣象　楊文科青年後援會成立

新竹縣數百位來自各鄉鎮市的青年志工朋友，聚集在國民黨新竹縣黨部以歡樂歌舞的方式成立「楊文科青年後援會」；縣長候選人楊文科也走進青年朋友當中擊掌歡呼，隨著拍子掌擊木箱鼓、跳律動，更與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、竹縣青工會總會長盧麗娟，高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵2018選舉「投籃成功」。
全國青工會總會長蕭延青也特別出席活動，號召青年朋友齊心支持楊文科；楊文科也承諾絕對承擔青年的託付，打造良好的產業發展環境、推升創業就業契機，特別是當選縣長立即成立「青年事務中心」，為青年朋友輔導生活工作各面向需求，提供房屋首購相關優惠稅賦方案。
▲楊文科（右）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）、青工會總會長盧麗娟（右二）高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵「投籃成功」。（圖／楊文科陣營提供）
此外，楊文科尤其注重當前少子化的國安問題，著墨增加配對來電機率的可行方案，決定要推動公辦未婚聯誼中心，以及擴大辦理縣民集團結婚，以好的經濟與可展望的未來，讓青年敢婚、願生、好養。
▲楊文科（前排右）受青年後援會的熱情感染，跟著節拍動出青春氣息。（圖／楊文科陣營提供）
縣黨部主委陳見賢、婦女會理事長古素珍、全國青工會總會長蕭延青、竹北市長候選人楊敬賜、湖口鄉長林志華等，一同為青工鼓舞喝采，竹縣青工會總會長盧麗娟帶領各鄉鎮市代表一一接下戰旗，齊聲誓師勇敢前進，強調新竹縣的未來必須謹慎託負，唯有楊文科歷任縣府基層承辦員、科管局承辦員、中、高階主管，縣府秘書長、副縣長等，獨具行政經驗且資歷完整，瞭解實務熟稔產業，當選縣長立刻上手，造福縣民。