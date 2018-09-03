NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈身障團體月餅　林佳龍請民眾認購京東CEO涉性侵被捕　騰訊股價慘超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
地方

青工總會力挺帶動年輕新氣象　楊文科青年後援會成立

記者誾宣震／新竹縣報導2018/09/03 16:41
▲新竹縣青工會總會長盧麗娟組織青年後援會，力挺新竹縣長候選人楊文科（左）。（圖／楊文科陣營提供）
▲新竹縣青工會總會長盧麗娟組織青年後援會，力挺新竹縣長候選人楊文科（左）。（圖／楊文科陣營提供）

新竹縣數百位來自各鄉鎮市的青年志工朋友，聚集在國民黨新竹縣黨部以歡樂歌舞的方式成立「楊文科青年後援會」；縣長候選人楊文科也走進青年朋友當中擊掌歡呼，隨著拍子掌擊木箱鼓、跳律動，更與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、竹縣青工會總會長盧麗娟，高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵2018選舉「投籃成功」。

全國青工會總會長蕭延青也特別出席活動，號召青年朋友齊心支持楊文科；楊文科也承諾絕對承擔青年的託付，打造良好的產業發展環境、推升創業就業契機，特別是當選縣長立即成立「青年事務中心」，為青年朋友輔導生活工作各面向需求，提供房屋首購相關優惠稅賦方案。


▲楊文科（右）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）、青工會總會長盧麗娟（右二）高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵「投籃成功」。（圖／楊文科陣營提供）

此外，楊文科尤其注重當前少子化的國安問題，著墨增加配對來電機率的可行方案，決定要推動公辦未婚聯誼中心，以及擴大辦理縣民集團結婚，以好的經濟與可展望的未來，讓青年敢婚、願生、好養。


▲楊文科（前排右）受青年後援會的熱情感染，跟著節拍動出青春氣息。（圖／楊文科陣營提供）

縣黨部主委陳見賢、婦女會理事長古素珍、全國青工會總會長蕭延青、竹北市長候選人楊敬賜、湖口鄉長林志華等，一同為青工鼓舞喝采，竹縣青工會總會長盧麗娟帶領各鄉鎮市代表一一接下戰旗，齊聲誓師勇敢前進，強調新竹縣的未來必須謹慎託負，唯有楊文科歷任縣府基層承辦員、科管局承辦員、中、高階主管，縣府秘書長、副縣長等，獨具行政經驗且資歷完整，瞭解實務熟稔產業，當選縣長立刻上手，造福縣民。

關鍵字青工總會盧麗娟青年後援會楊文科
新北市批蘇貞昌體育政策口號式理念總統挺　林佳龍：辦亞太青年運動會

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan