中颱燕子橫掃日本　陸空交通大亂、樂園關閉

中度颱風燕子目前中心位置在沖繩南大東島的東北方海面上，以每小時 25 公里速度向北進行，颱風外圍逐漸影響日本四國、關西、中部地區天氣，不少航空公司已宣布明（ 4 ）日台日航班取消、異動，大阪地鐵計畫 10 點後停駛，日本環球影城也宣布明日暫停營運。
長榮航空表示，因受燕子颱風影響，明日台北－小松 BR158 、 BR157 取消，台北－大阪 BR178 、 BR177 、 BR132 、 BR131 、 BR130 、 BR129 取消，高雄大阪 BR182 、 BR181 取消。
台灣虎航表示，基於飛行安全考量， 4 日台北－沖繩 IT230 、 IT231 ，台北－大阪 IT212 、 IT213 延後起飛；台北－名古屋 IT206 、 IT207 ，台北－岡山 IT214 、 IT215 ，台北－仙台 IT254 、 IT255 ，台北－大阪 IT210 、 IT211 ，台北－東京成田 IT202 、 IT203 ，高雄－東京成田 IT280 、 IT201 提前起飛，請旅客注意最新航班資訊。
樂桃航空表示， 4 日台北－大阪 MM0022 、 MM0027 取消，受影響旅客可轉乘樂桃航空其他航班，無須支付手續費，或是以原付款方式全額退費。
此外，大阪府政府警告，燕子颱風將帶來強大風雨，預計 4 日凌晨 4 點發布警報，受到颱風影響， JR 新日本京阪神地區電車，明日上午將以低速行駛，預計 10 點後停止營運。
日本環球影城公告，因颱風接近及電車停駛影響，明日將暫停營運，已購票旅客可向原購買單位退票。