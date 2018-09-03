中颱燕子橫掃日本　陸空交通大亂、樂園關閉

中度颱風燕子目前中心位置在沖繩南大東島的東北方海面上，以每小時 25 公里速度向北進行，颱風外圍逐漸影響日本四國、關西、中部地區天氣，不少航空公司已宣布明（ 4 ）日台日航班取消、異動，大阪地鐵計畫 10 點後停駛，日本環球影城也宣布明日暫停營運。

長榮航空表示，因受燕子颱風影響，明日台北－小松 BR158 、 BR157 取消，台北－大阪 BR178 、 BR177 、 BR132 、 BR131 、 BR130 、 BR129 取消，高雄大阪 BR182 、 BR181 取消。