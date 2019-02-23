國產遊戲《還願》上架後獲得熱烈回響，遊戲劇情涉及許多面向，男主角杜豐于向慈孤觀音許願，為了達成自己的願望，獻出了某些東西。其實在台灣的民間信仰中，要好好的還願一點都不困難。

杜豐于向慈孤觀音獻出了難以想像的代價尋求「等價交易」，這是奠基在慈孤觀音非正神大道之上，保庇NOW之前曾提過，何老師與慈孤觀音聯手，欺負那些求助無門的人。

其實在台灣民間信仰中向神明許願是很常見的事，如果是向正神許願，而且祈求的事並非傷天害理且荒謬到無法達成，再加上自身的努力，大多會有所收穫。願望達成後，就要記得還願，看你當初怎麼跟神明承諾，照著做就好。因為這篇文討論的是正向的民間信仰，所以在這裡介紹幾種常見的還願方式：

供品祭拜

在台灣祭拜神明不外乎三牲四果，但有些神明不能以葷食祭拜，在還願前要特別注意，如果不清楚拜那些東西，直接詢問廟方人員即可，他們都很樂意回答。有時個別神明有自己的喜好，例如交大土地公喜歡仙草蜜、清大土地公愛肯德基，建議還願前可以稍微打聽。

齋戒

就是俗稱的吃素，按你向神明許下的承諾，在願望達成後茹素，茹素的嚴謹度則由個人標準不同有所區分。如果因為健康因素不方便吃素，也可準備素食布施給出家人。

隨香還願

就是在神明出巡時隨著神轎行走，台灣的大型宗教盛事如大甲媽到新港、白沙屯媽到北港，都有不少還願的信徒，有些地方也可以看到扮成「將腳」還願的情況。各廟依據習慣不同，在神明出門前就會開始登記要跟隨神明還願的信眾，大家一起走一起還願，為神明效勞。

請戲班

請歌仔戲團或布袋戲團到廟前表演給神明看，是台灣常見的還願方式，這也是為什麼三不五時都可以看到廟前有表演，有些廟場地較大會直接有一個固定的表演台。有的時候還願的戲班太多，甚至會看到道路兩旁都搭滿舞台的盛況。

捐贈物資

正道大神絕對喜歡我們熱心助人，因此捐贈物資給清寒家庭，絕對是神明樂見的事，捐贈白米、禦寒衣物，甚至提供獎學金給清寒家庭的學生，都是一種還願方法，不過這種方式有時候會牽扯到錢，所以最好還是詢問廟方有沒有正式的捐贈流程，避免造成自己與廟方的困擾。

修建廟宇

如果還願者口袋比較深一點，修建廟宇也是個選項，但前提是廟宇建築真的需要修建，如果廟宇沒有地方需要整修，可以與廟方討論改以敬獻神衣、神帽等方式。

無論是哪一種還願方式，都要謹記幾點：

第一、不要造成神明與廟方的困擾，例如廟宇建築明明好好的你硬要捐兩條龍柱，這樣只會讓神明難為。

第二、在自己能力所及的範圍內，舉例來說，若你的身體健康不方便你隨香還願，那就改以其他方式；如果你的經濟狀況不允許花費太多的金錢，那就到廟裡當義工。選擇最適合自己的方式，表達對神明的感謝又不讓自己陷入困境，才是最佳的還願。

其實在台灣的正神大道通常不會跟信眾討什麼，有時候許願的人事情太忙忘了還願，神明也許會跟你開個小玩笑讓你記得這件事，但不會真的硬從你身上奪取什麼，因為神明慈悲，不會因為忘了還願就讓你生重病或發生重大變故。

慈孤觀音許願還願還願方式

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