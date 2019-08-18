洗衣機、烤箱、微波爐及電鍋，可說是每個家庭必備的家電用品，使用頻率也高，難免產生污垢、異味等狀況，因此日常清潔相當重要，只要使用檸檬、白醋、小蘇打粉或檸檬酸，就能以天然無毒的方式輕鬆清除髒污。

洗衣機易藏污納垢，使用久了連洗出來的衣服也會有臭味，信義居家建議，最好每3個月清理洗衣機，可到大賣場或化工行買1包檸檬酸，將洗衣機放水滿置內槽高水位，倒入檸檬酸後，轉動清洗功能約10分鐘，浸泡4個小時，就會浮出污垢，接著放掉髒水，再空機清洗即可。除了DIY清潔外，也可以尋找專業廠商進行洗衣機拆洗，清潔效果更佳。

電鍋蒸過幾次食物後，易有異味與殘垢，信義居家表示，可將約5顆檸檬切半，或半顆鳳梨皮，放入電鍋，加約一半的水量，按下開關蒸煮約10分鐘或更久，再倒出污水即可。另一種清潔方式是先倒入3杯水，再加入約3茶匙的檸檬酸或白醋，按下開關蒸煮約1小時，鍋內水放涼後不倒掉，再用菜瓜布刷洗乾淨。

能快速加熱食物的微波爐相當方便，但使用久了，爐壁上也會噴濺上油污、食物殘渣，此時可用2顆檸檬，切開後放入碗裡，加少許水，整碗放進微波爐加熱2分鐘，再靜置3分鐘後，以紙巾或抹布擦拭爐壁，既乾淨又散發檸檬清香。

使用過後的烤箱常是滿目瘡痍，卡到油垢的烤盤、烤架還能拆下刷洗，烤箱內的壁面要清潔則相對困難，首先將小蘇打粉與水以1:2比例調製成清潔劑，用海綿或牙刷沾取後開始刷洗烤箱內部，須避開加熱燈管，然後靜置一晚，讓小蘇打粉慢慢分解油膩，隔天以濕抹布擦拭，接著將適量白醋噴灑在殘留小蘇打粉的地方，再用抹布擦乾淨便大功告成。