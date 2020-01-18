圍爐上菜好困難？　外帶年菜大盤點！功夫好菜輕鬆上桌

過年圍爐自然是大家都不想錯過的年節活動，但是人數一多要準備一桌好菜，從構思菜單、採買備料到燒菜上桌本來就不是一件容易的事，各大餐廳、餐飲集團也年年緊盯年菜市場，推出各式手路菜，讓忙碌的煮夫、煮婦也能輕鬆出桌好年菜。

近來人氣火紅、與星宇航空合作機上餐點的復興空廚品牌年菜，推出2020食來運轉開運年菜，廣受消費者、美食部落客和美食家等好評與支持，吉祥鱸魚水上鮮、鴻運臘味三拼米糕、極品蜜汁雙方、冠軍八寶芋泥等經典菜色收入其中，在家就能享用精緻餐點。

Supreme Salmon美威鮭魚，精心規劃一系列外帶年菜5星盛宴，包括以老母雞、排骨酥、豬腳慢火熬製上湯，融合品牌經典鮭魚肉丸等高檔食材入甕燉煮，將珍饈匯集於一鍋的美威珍品鮭魚佛跳牆，還有將海陸雙味菁華完美淬鍊的美威一品鮭魚海鮮鍋，嚴選高品質的鮮厚鮭魚頭、鮭魚干貝海鮮丸、鮭魚手工蝦捲、當令新鮮時蔬，佐金華火腿、雞骨、瘦肉、瑤柱高湯等食材熬煮而成的一品湯底等等，消費者只要在家依照指示，簡單加熱、慢火燴煮，即可在30分內，輕鬆為家人做出一桌媲美五星主廚手藝的鮭魚饗宴。

米其林一星中餐廳雅閣，也在即日起至24日開放預訂限量手工外帶年菜，象徵吉祥如意的八寶扒大鴨，是主廚謝文將餐廳經典燒鴨費時去骨後，與海參、帶子、鮑魚、花膠、瑤柱、明蝦、叉燒、冬菇等八種矜貴食材一同燴煮而成，上桌時一家人圍著豐盛的奢華美味，讓圍爐之夜氣氛更加熾熱。

金色三麥年菜組合也暖心開賣，首推必吃的魚躍龍門佛跳牆堅持一甕一份慢蒸出細活，精心燉熬的金華火腿老母雞高湯，大手筆加入珠干貝、蹄花、排骨、魚皮等高級食材，湯頭清澈卻富含層次，小份量的包裝可以自由依照人數彈性料理，再也不用擔心吃不完的年菜塞滿冰箱，而一鳴驚人麻油雞飯，考驗主廚掌握火侯的力度，以小火煸出麻油的風味，散發出陣陣誘人香氣，再加入嚴選珠干貝、香菇、栗子和雞肉，堆疊出多層次的豐富口感。

王品集團新成立的萬鮮公司，以26年精湛廚藝、搭配先進技術，推出兩款年菜組合，極品御膳六菜宴，主打料多味鮮的佛跳牆，萬鮮福壽全佛跳牆，由主廚阿璋師傅採用傳統工法，每道食材都先經過油炸後，再用直火慢燉4小時以上，讓食物美味精華和芋頭風味的高湯完美融合，另一款年菜是鼎鮮御膳六菜宴，主菜是青花驕經典麻辣鍋底組，湯頭底韻豐足、鮮麻不躁烈、醇厚不膩口，入口後香麻清爽、滋味鮮甜，也是除夕圍爐的絕妙好選。