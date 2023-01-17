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佛跳牆怎煮才美味？老饕狂推「2大神配料」：有了無敵

▲佛跳牆是圍爐年菜不可少的好料之一，曾有網友提問，佛跳牆的美味關鍵究竟在哪呢？老饕直指芋頭、鳥蛋是美味的關鍵。（圖／取自 Pixabay ）
▲佛跳牆是圍爐年菜不可少的好料之一，曾有網友提問，佛跳牆的美味關鍵究竟在哪呢？老饕直指芋頭、鳥蛋是美味的關鍵。（圖／取自 Pixabay ）

編輯中心 / 綜合報導

＊本篇重點提示＊
◾圍爐年菜重點菜色佛跳牆，有網友發問美味的關鍵，老饕直指是芋頭、鳥蛋，也有人認為是油蔥酥
◾佛跳牆的由來，與福州話的「福壽全」發音相近，裡面的山珍海味也代表富貴的意思

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再過幾天就要過農曆新年了，圍爐年菜中不少人最愛的就是「佛跳牆」，滿滿的食材充滿誠意，好吃又澎湃！曾有網友提問「佛跳牆雖是每年必有的美食，但就好奇它的美味關鍵到底是什麼？」引來許多老饕曝光真正答案，不少老饕直指佛跳牆裡面的芋頭、鳥蛋才是關鍵，也有人認為「油蔥酥是才是好吃的秘訣」。

究竟佛跳牆裡面哪個食材才是精髓呢？不少老饕都認為，佛跳牆中的兩食材「芋頭」、「鳥蛋」是關鍵，直言「糊掉的芋頭」、「鳥蛋，沒有鳥蛋的不能叫做佛跳牆」、「整甕塞滿芋頭」、「一定要有芋頭」、「炸鳥蛋吧」、「我愛死芋頭」。不過，也有其他鄉民持不同答案，表示「料要多，湯汁要濃」、「鮑魚、海參、干貝、豬腳筋、雞佛，想到就快升天」、「鮑魚跟海參」、「啊～～還有油蔥酥」。

佛跳牆的由來也相當有意思。由於佛跳牆與福州話的「福壽全」發音相近，代表「吃了福壽全至」的吉祥含意，也因為佛跳牆裡充滿各種頂級的山珍海味，用料豐富且成本昂貴，因此也有代表「高貴、富貴」的意思，因此成為相當熱門的年菜之一。想要新的一年大富大貴的可千萬不能錯過這道美味佳餚。（編輯：陳雅雲）

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