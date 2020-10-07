知心難尋！一生必交「5星座」好友　溫暖可靠不耍心機

大家總說朋友不用多，身邊有幾個真心的就足夠，但知心難尋，想找到能同甘共苦、彼此相挺又宛如親人的好友，真的可遇不可求！到底哪些星座是天生的「國民好閨蜜」呢？知名命理老師愛菲爾就列出「5個星座」，他們能夠陪你一起哭、一起笑，認識他們是你今生的福氣！

第五名、白羊座

白羊座性格相當重感情，是天生俠義又很夠朋友的星座類型，個性直接，為人坦蕩蕩，而且不會和朋友斤斤計較，與認定的好友幾乎不分你我，可以說妳的事就是她的事，是個相當捍衛好友的星座，加上牡羊大方又熱情，讓人跟她們在一起可以感到絕對的自在，所以身旁有牡羊座的好姊妹，可以陪妳一起度過難關，是一生絕對要有的好閨蜜星座。





第四名、獅子座





獅子座性格慷慨、大方，喜歡照顧人，有當人大姊的氣勢，常讓身邊好友覺得有受到保護的感覺，獅子女雖說做事風格較為強硬，但卻懂得將心比心，換立場去體諒他人，願意為好友兩肋插刀，當妳遇上困難也願意勞費心力替妳一起解決，完全不計較付出了多少，是個十分夠朋友的好閨蜜星座，有獅子姊妹這樣的好知己，宛如家人一般，讓人感覺是可靠的避風港。





第三名、射手座





射手座絕對是上好閨蜜排行榜之一的星座，射手女孩為人熱情大方，樂觀開朗是她們一大特點，總帶給人正能量的感受，和射手座在一起可以很自在做自己，只要射手好姊妹知道妳當下情緒不好或遇到煩惱，肯定會想破頭腦也要幫妳一起解決，將沈寂的氛圍給弄熱鬧，讓妳破涕為笑，趕走烏雲是她們的專長，身邊有射手座閨蜜的人，可以和好姊妹暢談任何事情，富有正義感的她，絕對是好姊妹的護花使者。



▲閨蜜。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第二名、金牛座





金牛座女孩天生真性情、不說假話、不玩心機，對認定的姊妹可以掏心掏肺地對待和付出，處理事情運籌帷幄，能力相當可靠，會在朋友跌落谷底時，不管自己多忙，也定會用盡全力拉她一把，一起分享喜悅與悲傷，要陪妳哭一整晚也不是問題，身旁有這樣的好閨蜜，會讓妳感覺相當安心，拿捏得當的貼心與關懷，不會強迫給意見，讓人大感放鬆，要好好把握。





第一名、雙魚座





雙魚座女孩天生善解人意、溫柔又敏感，心思縝密又懂得察言觀色，可以說是最佳的國民好閨蜜！魚魚好姊妹會在好友出現困難、失戀、情緒低落時，給予最溫暖的依靠，耐心地傾聽對方訴苦，再真誠的給出適當建議，讓妳知道無論何時，她都在妳身後默默支持，加上和雙魚座姊妹相處時，絲毫不會感到有壓力，讓妳可以安心分享心事，能擁有如此優質的閨蜜，真的是好福氣！（編輯：許苡晴）

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