巷仔內／《科技偵查法》草案　為何引發社會反彈

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巷仔內／《科技偵查法》草案　為何引發社會反彈

記者張志康/特稿

calendar_today2020-10-08 18:00:00｜update2020-10-08 18:42:32

科技偵查
▲法務部《科技偵查法》草案遭批可能侵害國人包括手機、電腦裡的各種私密資料等個人隱私。（圖／摘自PhotoAC）
法務部9月8日發出公告，預告制定《科技偵查法》草案，僅公告5天，打算於14日送行政院核轉立法院審議。不過由於引發社會各界異議不斷，法務部暫緩送院。但，為什麼這樣一部法令草案，會引起社會各界的關注與異議？
先看到《科技偵查法》的重點，包括了將GPS、空拍機、無人機列入調查工具：以空拍機蒐證警調可自行運用，但超過30天需向檢察官核備獲同意才能繼續。以GPS蒐證以檢察官許可為原則，偵查逾2個月，需向法院聲請延長。從屋外對屋內的監視錄影，限於蒐證中度犯罪或重度犯罪，要經法院核准。第二是准許檢警調以「植入程式」方式對通訊軟體（如LINE、Skype等）實施通訊監察。第三是通訊監察須由檢察官向法院聲請，取得核准；但若為搜集境外敵對勢力情報，國家情報工作機關首長也可核發核准許可。
第四點則是，針對通訊資料，有權可查扣雲端資料，並還原已經刪除的電磁紀錄。第五是與犯罪內容無關的監察內容不得做成書面紀錄，應即時銷毀相關資料。第六點為偵查結束時，應即時刪除植入的軟體，並回復偵查時所做的變更。第七點，未經法院許可實施通訊監察者，處5年以下有期徒刑。第八點，無故洩露因監察通訊所得的秘密資料者，處3年以下有期徒刑。

簡單說，大家擔心的是，《科技偵查法》會以司法之名，行侵害人權、妨害祕密之實，尤其是該法針對執法者極其寬鬆，卻對可能侵害民眾隱私的行為和舉措，罰則相對輕微。

對此，法務部檢察司副司長李濠松9月16日表示，科技偵查法草案規範的對象絕對不是一般的民眾，也不是類似政治偵防的偵查手段，「它的對象是犯罪者」。甚至李濠松還說：「不要人家已經上太空，我們還在殺豬公。」平心而論，以目前科技進步的情況來看，給予偵防犯罪的警檢調人員，更多的偵查工具，當然是應該的。但這部草案直接涉及了國人的隱私權問題，本來就應該用更高的標準來檢視。

《科技偵查法》如果完全依據法務部的草案，就等於將全體國人的隱私權，建立在對執法人員的信任之上，試問如果有居心不良的執法人員呢？到時受害者連舉證都有困難。畢竟，依草案內容，調查手段的施行，不需要法院的同意；更有甚者，若涉及妨害當事人祕密，其刑責竟還是「告訴乃論」，換言之，只要當事人不知道，就不會提出告訴。

如同執政者一樣，執法者都一定值得信賴嗎？事實上，民主這種政治制度之所以能夠形成，基礎來自於依循「法治」精神的「權力制衡」機制。換句話說，支持「民主」政制，就意味著對「人性」的「不信任」，所以才需要用法律來規範。
因此，如果法務部不針對《科技偵查法》進行更系統性的研究，並針對「不信任」，設置更多的條件及門檻，那麼，這部草案就算送到立法院，看看民間的反彈聲浪，立委諸公恐怕也沒那麼輕易讓它過關。

蔡清祥：科技偵查法對象刑事重罪者　非政治偵防 科技偵查法草案　法界籲提高法官保留密度 法務部推「科技偵查法」藍黨團：人民將24小時活在監控中
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