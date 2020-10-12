巷仔內／台北？桃園？入閣？林智堅的下一步

在第一任任期間，林智堅致力於兌現參選期間的婦幼、交通、長照、城市改造等政策，讓許多年輕父母和移居新竹的科技人相當有感。新竹市正向的改變，也讓林智堅在2018年以107,612票、49.57%得票率再次擊敗勁敵許明財，兩人之間的得票差距也拉開到了47,000千多票。
民進黨地方黨政人士表示，在這幾年的努力下，原本政治版塊藍大於綠的新竹市，藍綠基本盤已經來到3對3，但由於新竹市的外來人口相當多，所以中間選民大概佔了4成；而新竹市可以說是時代力量的大本營，比起其他縣市基層扎根相對精實，也有不少市議員，或是有意在下一屆參選的年輕人一直在努力，民進黨下一任新竹市長人選，面對時代力量來勢洶洶的挑戰，能吸收多少中間選民，將會是最大的考驗。
「這也是林智堅最放心不下的事。」地方黨政人士坦言，目前民進黨的前議員鄭宏輝與現任議員李妍慧雖都有意挑戰下一屆的新竹市市長，也相當認真在經營地方關係，但兩人不管是自身或夫家的爭議，都讓人感到不安，「畢竟在選舉時，這些爭議都會成為競爭對手的箭靶」該由誰守下新竹？成了頭痛問題。
先不說林智堅的個人意志，後繼可能無人，也成為林智堅難以說走就走的原因之一。地方黨政人士提到，林智堅畢生最大的心願，就是擔任新竹市市長，在市民支持下得以連任，也算是沒有遺憾了，但「一定要守下新竹」成了現在林智堅，亦或是整個民進黨的難題。
另一名地方黨政人士則說，桃園市長鄭文燦雖有意交棒立委鄭運鵬，但地方對於鄭運鵬的實力有所質疑，所以傳出有不少人希望林智堅可以到桃園「試試水溫」，不過他認為，先不論外在因素，就林智堅的個人特質來說，其實相當適合挑戰台北市。
但距離2022年的地方選舉還有很長一段時間，現在揣測由誰參選都言之尚早，加上林智堅目前傾向「做好做滿」，若真如此，即便是曾經實現「100天奇蹟」的林智堅，恐怕也只能考慮先入閣或透過其他方式「保溫」，2024再挑戰參選立委。
「要說林智現在最大心願，大概就是把新竹市長做好做滿、守下新竹，卸任後多花點時間陪伴家人吧！」地方黨政人士雖這麼說道，但江湖兒女、身不由己，最後林智堅是不是會被徵召到其他縣市參選，著實難說。
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