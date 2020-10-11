日本人真的靠走路變瘦？網抖出「真實理由」：台灣難做到

他也坦言，自己本來想說學習日本人不騎車，改以每天走路代替，但就讓原PO疑惑提問，「可是這樣鞋子不會磨損很快嗎？而且感覺腳會很痛= =，有沒有卦」。
問題一曝光後，就引來不少人討論，「我去日本一天最少一萬步，有時候走到兩萬，要怎麼胖」、「走路當然有用……每次去日本玩都會瘦2公斤回來，天天吃大餐照樣瘦」、「家門走出來，沿著街道走到車站進閘門上月台擠電車，下車從月台出閘出站走進公司，這樣大概幾千步跑不掉」。
其中就有網友點出日本人能持續不斷走路的原因，就在於「日本機車少、街道乾淨、大眾運輸方便，且氣候乾燥涼爽」等關鍵，直言「很少機車也是原因吧，駕照難考幾倍刷不少人」、「日本天氣乾燥，走路起來很舒服，還有因為搭地鐵，去真正的目的地還有走很久，有時候光是出站就要走個10分鐘了」、「台灣公共交通工具做的這麼差，跟日本比是要？」「日本機車少，少了很多空污跟噪音，走起路來真的比較舒服」。
甚至有鄉民透露日本人的飲食習慣、多以走路當作通勤方式，且物價高等關係，導致人民不易肥胖，「沒在喝手搖杯沒在吃雞排滷味就差很多了」、「日本走路通勤很常見吧，台灣人很懶巷口都要騎機車」、「日本人飲食也有很大幫助，吃冷飯、泡茶文化」、「日本每天通勤走路就接近萬步了。還有飲食貴的因素，很多人隨便吃吃就一餐，3分鐘解決」。
最後也有網友分享台灣人難以做到的理由，「台灣人走路太少，人要走很多路才是天性」、「日本不知道，台灣飲食超油膩，又愛喝飲料= =」、「台灣人行道設計這麼不良，越走越火大而已」、「台灣是走在人行道上還要小心被車撞」。（編輯：陳雅雲）