日本人真的靠走路變瘦？網抖出「真實理由」：台灣難做到

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日本人真的靠走路變瘦？網抖出「真實理由」：台灣難做到

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-11 17:08:51｜update2020-10-11 17:11:31

日本
▲一名網友好奇提問「日本人真的靠走路就變瘦？」而引來許多人曝光背後關鍵原因。（示意圖／翻攝Pixabay）
根據世界衛生組織的報告顯示，日本是全世界肥胖率最低的國家之一，並且是發達國家中肥胖率最低的國家，全國肥胖率大約4％。不過，就網友好奇提問「日本人真的靠走路就變瘦？」對此，就引來許多網友曝光背後關鍵原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己發現過去曾有數據顯示，日本只有4%人口體重超重，整體而言是肥胖率相當低的國家，讓他驚嘆直言「這也太扯了吧！明明漫畫裡都會有肥宅啊，我不管是健身、節食還是做什麼，體重都還是一直上升」。
他也坦言，自己本來想說學習日本人不騎車，改以每天走路代替，但就讓原PO疑惑提問，「可是這樣鞋子不會磨損很快嗎？而且感覺腳會很痛= =，有沒有卦」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少人討論，「我去日本一天最少一萬步，有時候走到兩萬，要怎麼胖」、「走路當然有用……每次去日本玩都會瘦2公斤回來，天天吃大餐照樣瘦」、「家門走出來，沿著街道走到車站進閘門上月台擠電車，下車從月台出閘出站走進公司，這樣大概幾千步跑不掉」。

其中就有網友點出日本人能持續不斷走路的原因，就在於「日本機車少、街道乾淨、大眾運輸方便，且氣候乾燥涼爽」等關鍵，直言「很少機車也是原因吧，駕照難考幾倍刷不少人」、「日本天氣乾燥，走路起來很舒服，還有因為搭地鐵，去真正的目的地還有走很久，有時候光是出站就要走個10分鐘了」、「台灣公共交通工具做的這麼差，跟日本比是要？」「日本機車少，少了很多空污跟噪音，走起路來真的比較舒服」。

甚至有鄉民透露日本人的飲食習慣、多以走路當作通勤方式，且物價高等關係，導致人民不易肥胖，「沒在喝手搖杯沒在吃雞排滷味就差很多了」、「日本走路通勤很常見吧，台灣人很懶巷口都要騎機車」、「日本人飲食也有很大幫助，吃冷飯、泡茶文化」、「日本每天通勤走路就接近萬步了。還有飲食貴的因素，很多人隨便吃吃就一餐，3分鐘解決」。
最後也有網友分享台灣人難以做到的理由，「台灣人走路太少，人要走很多路才是天性」、「日本不知道，台灣飲食超油膩，又愛喝飲料= =」、「台灣人行道設計這麼不良，越走越火大而已」、「台灣是走在人行道上還要小心被車撞」。（編輯：陳雅雲）
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