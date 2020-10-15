美媒爆拜登兒子電腦被FBI查扣！內含受賄郵件、不雅照

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美媒爆拜登兒子電腦被FBI查扣！內含受賄郵件、不雅照

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-15 17:02:18｜update2020-10-15 17:11:08

拜登
▲一台疑似拜登的兒子杭特（Hunter Biden，左）送修的電腦中，含有與個人不雅照與烏克蘭企業來往的信件。（圖／翻攝自《紐約郵報》）
美國《紐約郵報》（ New York News ）14 日獨家報導，從拜登兒子杭特（ Hunter Biden ）的一台筆記型電腦中修復的數據資料顯示，杭特在父親拜登（ Jeo Biden ）擔任歐巴馬政府副總統時期，與烏克蘭企業的往來，其他從電腦中提取的資料還包括一則 12 分鐘的影片，內容疑似是杭特邊抽煙、與一名不知名女性從事性行為，還有其他不雅圖片。
烏克蘭能源公司 Burisma 的董事會顧問波扎爾斯基（ Vadym Pozharskyi ）據稱在杭特加入 Burisma 前一年、於 2015 年 4 月 17 日寄信給杭特，表示董事會的薪水為一個月 5 萬美金。信中，波扎爾斯基感謝杭特邀請他至華盛頓特區（ DC ）與當時擔任副總統的拜登會面。更早前的郵件（ 2014 年 5 月）中顯示，波扎爾斯基是 Burisma 的第三執行官，他向杭特請教對方是否可為公司「發揮影響力」。
▲（圖／翻攝自《紐約郵報》）
▲《紐約郵報》獨家披露拜登的兒子杭特的筆記型電腦中除了有個人不雅照，還有與烏克蘭企業Burisma高層來往的郵件。（圖／翻攝自《紐約郵報》）
近日 Burisma 在烏克蘭承認，公司曾為牟利賄賂拜登父子，檢察官稱杭特受賄金額高達 90 萬美元。據目前各方報導，杭特大約在 2014 年 4 月加入 Burisma 董事會，但去年其杭特的律師堅稱，杭特並不是管理團隊的一員，且從來沒有參與公司法務。

在波扎爾斯基寫信感謝杭特安排與拜登見面後，不到 8 個月，當時（ 2015 年）主導白宮烏克蘭事務的拜登就以 10 億美元對當時的烏克蘭總統波洛申科（ Petro Poroshenko ）、總理亞采尼克（  Arseniy Yatsenyuk ）解僱正在調查 Burisma 貪污案的最高檢察官肖金（ Viktor Shokin ）。報導稱，拜登當時威脅烏克蘭，在 6 個小時內必須解雇肖金，否則將拿不到那 10 億美元。但拜登對外堅稱，美國希望處理肖金的腐敗問題，且歐盟也同意此舉。

而肖金被烏克蘭當局解除職務後，曾經透露對 Burisma 的調查已有「特別的計畫」，包括對全部的董事會成員，包括杭特・拜登在內，進行全面的犯罪調查與審訊。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭前檢察官肖金被解除職務後於2019稱，一直在進行對Burisma的調查，但其副手 Vitaly Kasko項彭博社（Bloomberg）提供證據稱，在肖金任內，對Burisma的調查一直處於休眠狀態。（圖／美聯社／達志影像）
《紐約郵報》報導，這些通信是從杭特的筆記型電腦中修復的數據資料，這台蘋果電腦（ MacBook Pro ）泡水受損， 2019 年 4 月在拜登老家德拉瓦州（ Delaware ）的維修店裡被發現。維修店的店主表示，將這電腦帶過來的客人從未付費，他無法確定當時的客人就是杭特，但曾經試著聯絡客戶幾次，而電腦上貼著拜登長子博的基金會（ Beau Biden Foudation ）貼紙。

▲（圖／翻攝自《紐約郵報》）
▲從筆記型電腦中修復的照片之中，有一張是杭特叼著煙的自拍。（圖／翻攝自《紐約郵報》）
電腦維修店向《紐約郵報》提供了一張聯邦傳票，以證明在店主通知聯邦後，聯邦調查局（ FBI ）在 2019 年 12 月取得了電腦和硬體，店主在上交電腦前進行了備份，並將資料交給了共和黨前紐約市長朱利安尼（ Rudy Giuliani ）的律師柯斯特洛（ Robert Costello ）。
川普的前任顧問班農（ Steven Bannon ）去年 11 月就向《紐約郵報》透露「電腦備份」的存在，週日（ 11 ）前紐約市長朱利安尼就向《紐約郵報》提供了備份文件。杭特．拜登的郵件曝光後，美國參院「國土安全及政府事務委員會」已開始展開調查。委員會主席約翰遜（ Ron Johnson ）表示，已與電腦維修店的店主聯繫，「目前已知，杭特從國外獲益上百萬美元，來源包括前莫斯科市長夫人、中國共產黨等，拜登必須立刻向美國人民坦承真相」。
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