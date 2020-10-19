侯友宜挑擔奉飯踩街　緬懷義民爺忠義精神

新北市客家義民爺嘉年華，18日上午10時40分由市長侯友宜帶領象徵想像力、自由、美麗與勇氣的愛因斯坦、卓別林、蒙娜麗莎及阿姆斯壯等世界瘋客家踩街大偶在希爾頓酒店廣場集結出發。在客家希望之鴿造型花車陪同下，侯市長率領貴賓及表演團隊，進入主會場—市民廣場，現場充滿歡樂的嘉年華氣氛。

挑擔踩街成員不少是年輕臉孔，4000位鄉親及表演團隊共同參與這場嘉年華饗宴。其中，51個社團鄉親，分5大隊依序以客家元素的造型進場亮相；學校涵蓋幼兒園到大專院校，特別邀請忠山幼兒園、網溪國小、五峰國中以及臺北大學社工系同學，分別以腳踏三輪車、騎UBIKE以及步行的多元創意方式挑擔，賦予跳擔奉飯嶄新的時代意義。

▲侯友宜表示看到現場近4000位的客家鄉親參與義民爺祭典非常地開心。（圖／旅食樂提供

挑擔踩街遊行的表演團隊陣容也十分龐大，成員涵蓋數十個國家。弗沙巴西打擊樂團、空空把西非擊鼓樂團、無所不擊音樂推車、紅舞舞蹈團、桐花之翼，以及鶯歌國中龍獅戰鼓武術隊。其中最吸睛的，莫過於曼加非洲鼓團，鼓團成員來自布吉納法索、塞内加爾、摩洛哥等非洲國家，日本、越南、泰國、印尼、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、中國大陸等新住民代表也穿著母國特色衣服參與這場盛會。





在主祭臺舉辦隆重的祭祀大典，由侯市長與客家委員會主任委員楊長鎮等正獻官共同行「三獻禮」，祈求國泰民安、風調雨順。



▲侯友宜率領各正獻官向義民爺行獻果禮。（圖／ 旅食樂提供）

侯市長表示，義民爺是保鄉衛國而犧牲的烈士，乾隆皇帝御賜褒忠，以彰顯義民爺的忠義精神。新北市客家義民祭更是本市一年一度的客家重大慶典。今天很開心看到客家族群、新住民、國際朋友還有青年學子一起來用UBIKE、騎三輪車等創新方式來傳承挑擔奉飯的精神。此外，值年爐主郭文達帶領孫子郭秉叡祖孫倆恭念祝文，也象徵客家文化的永續傳承。



▲新住民穿著母國特色服裝及道具參與盛事。（圖／ 旅食樂提供）

市府會透過各種活動及軟硬體建設，和鄉親一起努力讓各多元族群在新北安居樂業，傳承及創新客家文化。