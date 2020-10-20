深入羅馬尼亞礦山地底120米　人類首度完成跳水挑戰

由於地底下密度高，他們的跳水特技從地下120米進行，跳水過程從85 km / h減速到零，速度幾乎增加了一倍。且水中的高鹽含量產生了更大的浮力，因此兩位跳水員，在距水面以下2.5m處幾乎完全停下來（一般而言，若從27m高度跳水潛入，通常是距水面以下5m處才會停下）。
特技表演後，Iffland說明：「我們今天實現了“世界首次”：挑戰有史以來第一次潛入地下鹽礦進行跳水。在湖中非常黑，跳水接觸到這麼鹹的水面，對我來說真的是非常獨特的體驗，感覺是更強烈地衝擊到水的表面。」
Popovici則根據自己過往不同的經驗，補充說：「在一個完全黑暗的洞穴中，雖然現場有燈光，但仍然不是一個完美的跳水環境，所以這是一個非常具有挑戰性的情況。站在平台上時，感覺到頭或手幾乎要碰到礦山山壁，因此要向前推進並跳入正確的位置，並避開淺水區是很有難度的，這是我一生中做過的最出色，最要求全神貫注的一次項目。我很榮幸能夠在羅馬尼亞進行第一次羅馬尼亞懸崖跳水運動。我們過往從來沒有這個機會，我真的很高興選在特蘭西瓦尼亞這個非常具標誌性的地方，我以前來過這個礦山，這次真的是千載難逢的機會可以在這裡進行跳水運動。」
由於全球各項賽事仍因世界衛生安全疑慮，不確定何時能夠重新舉辦，但雙方運動員都希望儘早有機會重返Red Bull Cliff Diving懸崖跳水系列賽。該賽事也預計將於明年初重新規劃賽程。