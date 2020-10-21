美國會小組包裹式提案　「挺台7法案」盼提升美台關係

在台灣外交議題上有「台灣主權象徵法案」（ Taiwan Symbols of Sovereignty Act ），法案要求美國國務院、國防部允許台灣政府和軍隊的代表，在美能夠顯露國旗、穿著軍服等；「不歧視台灣法案」（ Taiwan Non-Discrimination Act ）要求美方採取行動，提高台灣在國際金融機構，例如國際貨幣基金組織（ IMF ）的地位。除非台灣成為 IMF 會員或者具實質意義參與組織，否則美國對 IMF 的代表必須反對增加中國在 IMF 的份額（ quota ）；確保台灣人被國際金融機構公平雇用的「台灣公平雇用法案」（ Employment Fairness for Taiwan Act ）。
此外，還有希望透過獎學金，強化美國官員對台灣了解的「台灣獎學金法案」（ Taiwan Fellowship Act ），法案最早在今年 6 月 29 日提出，法案要求美國國務院建立 2 年的研究基金，提供給在台灣合格的美國政府雇員。
美國《外交政策》指出，隨著中國對台灣的軍事威脅擴大，越來越多政治傾向偏右或是中間的美國議員，呼籲美國政府以實質承諾確保台灣的安全，過去兩年兩個政黨通過一系列的法案應對中國日益增加的壓力。雖然台灣與中國的軍事實力有所落差，但報導分析，華盛頓協助台北，在台灣有線的國防預算中，著重移動導彈、無人機等。美國應該分散、加強在東亞的軍事基地，加強在台灣附近的導彈、無人機部署。
美國保守派媒體認為，助台法案反映共和黨議員將中國視為對美國國安的最大威脅。中國工作小組（ China Task Force ）指出，包裹提案內三分之二的法案受跨黨派支持，且逾三分之一獲參眾兩院其中一院通過。上個月（ 9 月）小組發布的報告包括 137 項立法建議。
眾議院少數黨領袖麥卡錫（ Kevin McCarthy，共和黨）表示，中國工作法案（ China Task Force Act ）是找到實際解決方案的機會，民主黨人應該加入行列，一同對抗中國共產黨對美國、世界的威脅。