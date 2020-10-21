美國會小組包裹式提案　「挺台7法案」盼提升美台關係

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美國會小組包裹式提案　「挺台7法案」盼提升美台關係

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-21 10:54:41

台灣 國旗
▲美國眾議院提出一系列「包裹」法案，包括支持美台關係交流以及定期對台軍售等友台法案。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會任期將明年（ 2021 年）1 月 3 日期滿，為加快重要法案通過，兩黨參議員 10 月 10 日提出一系列台灣關係強化法案，包括推動美台交流限制鬆綁、定期對台軍售以及支持台灣參與國際組織等 7 部挺台法案。
美國眾議院中國工作小組「包裹是」中國工作法案（ China Task Force Act ），共 137 部法案涉及的內容包括討論中國共產黨（ CCP ）在全球的惡意影響力、推動美國在 5G 網路建設的領到地位，以及對在聯合國（ UN ）體制內進行惡意影響力的會員國究責等。其中有 7 部直接與台灣相關，包含呼籲美國定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的「台灣保證法案」（ Taiwan Assurance Act ），以及確保履行對台灣關係法義務，維持美軍阻止中國武力犯台的「台灣防衛法」（ Taiwan Defence Act ）。
▲先前曾有外媒指出，美國政府將很快正式批准新一筆包含
▲路透社先前報導，白宮已經批准數項對台軍售案，其中包括 MQ-9無人機，將會通知國務院。（圖／翻攝自 Defense World ）
在台灣外交議題上有「台灣主權象徵法案」（ Taiwan Symbols of Sovereignty Act ），法案要求美國國務院、國防部允許台灣政府和軍隊的代表，在美能夠顯露國旗、穿著軍服等；「不歧視台灣法案」（ Taiwan Non-Discrimination Act ）要求美方採取行動，提高台灣在國際金融機構，例如國際貨幣基金組織（ IMF ）的地位。除非台灣成為 IMF 會員或者具實質意義參與組織，否則美國對 IMF 的代表必須反對增加中國在 IMF 的份額（ quota ）；確保台灣人被國際金融機構公平雇用的「台灣公平雇用法案」（ Employment Fairness for Taiwan Act ）。

此外，還有希望透過獎學金，強化美國官員對台灣了解的「台灣獎學金法案」（ Taiwan Fellowship Act ），法案最早在今年 6 月 29 日提出，法案要求美國國務院建立 2 年的研究基金，提供給在台灣合格的美國政府雇員。

美國《外交政策》指出，隨著中國對台灣的軍事威脅擴大，越來越多政治傾向偏右或是中間的美國議員，呼籲美國政府以實質承諾確保台灣的安全，過去兩年兩個政黨通過一系列的法案應對中國日益增加的壓力。雖然台灣與中國的軍事實力有所落差，但報導分析，華盛頓協助台北，在台灣有線的國防預算中，著重移動導彈、無人機等。美國應該分散、加強在東亞的軍事基地，加強在台灣附近的導彈、無人機部署。

美國保守派媒體認為，助台法案反映共和黨議員將中國視為對美國國安的最大威脅。中國工作小組（ China Task Force ）指出，包裹提案內三分之二的法案受跨黨派支持，且逾三分之一獲參眾兩院其中一院通過。上個月（ 9 月）小組發布的報告包括 137 項立法建議。
眾議院少數黨領袖麥卡錫（ Kevin McCarthy，共和黨）表示，中國工作法案（ China Task Force Act ）是找到實際解決方案的機會，民主黨人應該加入行列，一同對抗中國共產黨對美國、世界的威脅。
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